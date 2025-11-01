Μετά από πολλά έτη παλινωδιών, δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για την αξιοποίηση των ακινήτων των δύο σιδηροδρομικών σταθμών της Αθήνας, του νέου της Θεσσαλονίκης και αυτού της Λάρισας.

Ήδη στον «αέρα» βρίσκονται οι προσκλήσεις για το σταθμό Θεσσαλονίκης και το σταθμό του Πειραιά, ενώ σύντομα θα γίνουν και οι νέες προσκλήσεις για τους σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου στην Αθήνα.

Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ, που ειρήσθω εν παρόδω μετατρέπεται σε real estate εταιρεία, την ίδια ώρα που ταυτόχρονα συντελείται ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου, είναι η μεταμόρφωση των σταθμών σε σύγχρονους, πολυδιάστατους, μητροπολιτικούς πόλους. Σκοπός της είναι η μεταμόρφωση των σταθμών σε «αστικούς λιμένες», που διαμορφώνουν την πόλη, γίνονται «καταλύτες» και δημιουργούν νέα ισχυρά σημεία αναφοράς καθώς και φιλοξενίας.

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Λαρίσης και Πελοποννήσου

Για το σταθμό Αθηνών προτείνεται η αποκατάσταση των κτιρίων των δύο παλαιών σταθμών, η δημιουργία κτιρίου φιλοξενίας και η ανέγερση μεγάλου κτιρίου πάνω από τις γραμμές που θα περιλαμβάνει το νέο κτίριο του σταθμού, καταστήματα, γραφειακούς χώρους και χώρους εστίασης, ενώ παράλληλα θα συνδέει τις δύο εκατέρωθεν περιοχές της πόλης.

Η συνολική προτεινόμενη δόμηση είναι 18.000 τ.μ. Προβλέπονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και η κατασκευή ενός πολυώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων κάτω από την πλατεία Λαρίσης.

Για το σταθμό Θεσσαλονίκης προτείνεται η αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, η κατασκευή νέου κτιρίου πάνω από τις γραμμές, με χρήσεις εμπορίου και εστίασης, όπως και η κατασκευή κτιρίου φιλοξενίας.

Προβλέπονται παρεμβάσεις για την οδική πρόσβαση και κατασκευή πολυώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Η συνολική προτεινόμενη δόμηση φθάνει τα 55.000 τ.μ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, κ. Παναγιώτης Μπαλωμένος, παρουσιάζοντας πρόσφατα το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των εμβληματικών ακινήτων της Εταιρείας και το όραμα για τη μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας υπεραξίας, ανέφερε ότι: «Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου χωρίς την αναβάθμιση των κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών. Αλλά με ένα όραμα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του μέλλοντος δεν είναι απλώς ένα σημείο αναχώρησης και άφιξης. Είναι ένας ζωντανός κόμβος πόλης με συνδυασμένες χρήσεις, με εμπορικές δραστηριότητες, χώρους αναψυχής, γραφεία, ξενοδοχεία, πολιτισμό».

Και συμπλήρωσε: «Κάθε σταθμός, κάθε ακίνητο, κάθε εμπορευματικό κέντρο είναι μια ευκαιρία για επένδυση, για καινοτομία, για αναγέννηση. Η ΓΑΙΑΟΣΕ ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο με αίσθημα ευθύνης αλλά και με αυτοπεποίθηση, γιατί έχει τη βούληση, τη στρατηγική, τους κατάλληλους συνεργάτες και την καθοδήγηση από τον μέτοχό της και το εποπτεύον υπουργείο για να μετατρέψει αυτή τη δυνατότητα σε πράξη».

Ακολούθως, κάλεσε το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στις προσκλήσεις μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για το ΣΣ Θεσσαλονίκης, το ΣΣ Πειραιά και το ακίνητο στη Λάρισα, που είναι ήδη στον αέρα, αλλά και στις δύο επόμενες προσκλήσεις που πρόκειται να ανακοινωθούν για το ΣΣ Αθηνών (Λαρίσης) και το ΣΣ Πελοποννήσου (Αθήνα), διαβεβαιώνοντάς τους ότι: «..μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα δούμε σύντομα τους σιδηροδρομικούς σταθμούς να γίνονται το επίκεντρο της ζωής και της ανάπτυξης.»

Επισημαίνεται ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διοργάνωσε πριν λίγες ημέρες εκδήλωση με τίτλο «Unlocking Investment Opportunities in Central Railway Stations and Infrastructure». Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδειχθούν οι προοπτικές αξιοποίησης σιδηροδρομικών υποδομών, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε κόμβους αστικής ανάπτυξης, αλλά και να ανοίξει ένας ευρύτερος διάλογος ανταλλαγής απόψεων με την επενδυτική κοινότητα, για τις εν εξελίξει «Προσκλήσεις μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος» για το Σ.Σ. Πειραιά και το Ν.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Εμβληματικά Έργα

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Managing Partner της Nicolas Kanellopoulos–Chara Zerva & Associates Law Firm, που έχει αναλάβει νομικός σύμβουλος των projects, έκανε λόγο για εμβληματικά έργα, για τοπόσημα για τις δύο περιοχές, που θα αναβαθμίσουν την εικόνα προς όφελος του πολίτη και της οικονομίας. «Η προκαταρκτική διαβούλευση προσδίδει αξία, έρχεται σε επικοινωνία με την αγορά και τους υποψήφιους αναδόχους. Ουσιαστικά παντρεύουμε την ιδέα με την υλοποίηση», είπε ο κ. Κανελλόπουλος. Συμπλήρωσε ότι με αυτή τη διαδικασία υπάρχει αύξηση των προοπτικών του επενδυτικού ενδιαφέροντος, διασφάλιση συμφερόντων της ΓΑΙΑΟΣΕ και της επιτυχίας των έργων, αλλά και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων και των επιλογών αξιοποίησης.

Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, Technical Director της MTC–Makedoniki Technical Company (Joint venture with Salfo & Associates), επισήμανε, ως τεχνικός σύμβουλος της αξιοποίησης των δύο σταθμών, πως προχωρά η επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών του 2019 και των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα για τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Υπογράμμισε πως οι υπάρχουσες πολεοδομικές μελέτες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες για τη δόμηση και τις χρήσεις, θα πρέπει ωστόσο να συνυπολογιστούν οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει π.χ. το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Πειραιά.