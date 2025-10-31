Από αύριο Σάββατο, 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος (το παλιό «νυχτερινό»), με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, το ωράριο έχει ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Η αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση του νυχτερινού ρεύματος: