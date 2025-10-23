Μια ιστορική Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου όπως τη χαρακτηρίζουν τα διεθνή ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μακροπρόθεσμη συνεργασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στη πράσινη ενέργεια, στην οποία διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο το εμβληματικό έργο GREGY.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατέληξαν σε μια εκτεταμένη Κοινή Διακήρυξη 23 σημείων, η οποία ενίσχυσε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη Εταιρική Σχέση (SCP) μεταξύ των δύο πλευρών, βασισμένη στη Συμφωνία Σύνδεσης του 2004 και τις Προτεραιότητες Εταιρικής Σχέσης.

Η Διακήρυξη μεταξύ άλλων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη κοινή δέσμευση να επιταχυνθεί η παγκόσμια πράσινη μετάβαση και η προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης και ενίσχυσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Αίγυπτο, αλλά και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, δηλαδή του έργου GREGY που αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου. Πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο έργο γεωστρατηγικής σημασίας, το οποίο ενισχύει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και την αναδεικνύει σαν ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο.

«Δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες μεταφορές, η διαχείριση των υδάτων, των λυμάτων και των αποβλήτων, η βιώσιμη γεωργία και οι πράσινες τεχνολογίες, η ΕΕ υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση της Αιγύπτου και ενισχύει την ανθεκτικότητά της στην κλιματική αλλαγή, όπως αντανακλάται και στην υποστήριξη της ΕΕ σε έργα δικτύων και διασυνοριακής συνδεσιμότητας, όπως η ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας NWFE, ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Ελέγχου της Περιοχής της Αλεξάνδρειας και ο διασυνοριακός αγωγός GREGY», ανέφερε μεταξύ άλλων η Κοινή Διακήρυξη 23 σημείων.

Αντόνιο Κόστα, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η παραπάνω συμφωνία που επετεύχθη πρόκειται για επιβεβαίωση της υποστήριξης σε υψηλό πολιτικό επίπεδο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ήδη προανήγγειλε σε δηλώσεις της τον Απρίλιο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από το γεγονός ότι το έργο GREGY έχει ενταχθεί στην λίστα PCI/PMI της Ένωσης καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway το οποίο αφορά έργα υποδομών κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη.

Στις 23 Απριλίου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στη Σύνοδο για το Μέλλον της Ενεργειακής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο έργο.

«Αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε έργα όπως η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και για τις δύο ηπείρους», είχε τονίσει, ξεκαθαρίζοντας ότι η διασύνδεση εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης υποδομών που στοχεύει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στη σύνδεση των ενεργειακών αγορών μέσω διακρατικών έργων.