Στην υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υφισταμένων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφέρεια Αττικής, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και, μέσω αυτής, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στοχεύει σχετική δράση.



Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς :

κυκλική οικονομία

δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση

δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και αθλητισμός

Ειδικότερα μέσω της δράσης επιδιώκεται να επιτευχθεί:

Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και πρόσβασης στην απασχόληση

Η προώθηση της ενεργού ένταξης με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και βελτίωση της απασχολησιμότητας

Η μείωση της ανεργίας

Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Αττικής

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων

Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενοι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, εγγεγραμμένοι στο μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της έκδοσης της πρόσκλησης και οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής ή πιστοποιητικό εν ισχύ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.



Περίοδος υποβολής από 16/10/2025 έως 16/3/2026

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://opske.gr/) ορίζεται το διάστημα από 16/10/2025 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 16/03/2026 ώρα 14:00.



Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα με ελάχιστο συνολικό προϋπολογισμό 25.000 ευρώ και μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 85.000 ευρώ.



Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

πλήρες μισθολογικό κόστος υφιστάμενης/ων θέσης/εων απασχόλησης (με ημ/νία πρόσληψης προγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης)

πλήρες μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέσεις απασχόλησης (με ημ/νία πρόσληψης μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης)

λοιπές άμεσες και έμμεσες δαπάνες (ενοίκια και άλλα λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση της πράξης κ.λπ.)



Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 5.000.000 € με δυνατότητα εντάξεων έως 8.000.000 ευρώ (ποσοστό 160%).

