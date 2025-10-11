Εστίες ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ετοιμάζεται να σβήσει η ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους που κληρονομούν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Με τις νέες παρεμβάσεις, οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό των κληρονόμων την υποβολή του Ε9 για τα ακίνητα των αποβιωσάντων. Το Μητρώο θα ενημερώνεται αυτόματα με τα στοιχεία των κληρονόμων, ενώ μια νέα ψηφιακή υπηρεσία ειδοποιήσεων θα ενημερώνει εγκαίρως τους φορολογούμενους για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την κληρονομιά.

Τι αλλάζει

Με τις νέες ρυθμίσεις:

Υποβολή Ε9 αποβιωσάντων από τους συμβολαιογράφους. Στο νέο μοντέλο που επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για τους αποβιώσαντες θα υποβάλλονται από τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διαδικασία για λογαριασμό των κληρονόμων. Μέχρι σήμερα, η δήλωση Ε9 υποβάλλεται είτε από τους εκ διαθήκης κληρονόμους, είτε από τους εξ αδιαθέτου, είτε μετά από τυχόν αποποιήσεις, με διαφορετικές προθεσμίες ανά περίπτωση. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να απλοποιήσει πλήρως τη διαδικασία, ενσωματώνοντας αυτόματα τα στοιχεία στο περιουσιολόγιο, χωρίς χειροκίνητες δηλώσεις από τους πολίτες.

Αυτόματη ενημέρωση Μητρώου χωρίς φυσική παρουσία. Η δεύτερη αλλαγή αφορά την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου. Με την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το σύστημα της ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ. Παράλληλα, θα διακόπτονται αυτόματα οι σχέσεις του αποβιώσαντος (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, εκπροσώπηση) και θα απενεργοποιούνται οι κωδικοί του στο myAADE.

Η διαλειτουργικότητα με τα ληξιαρχεία και τα δικαστήρια θα επιτρέπει στο Μητρώο να αντλεί πληροφορίες για ύπαρξη διαθήκης ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία.

«Φορολογικό ξυπνητήρι» για τους κληρονόμους. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθεί και μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ειδοποιήσεων, η οποία θα λειτουργεί ως «φορολογικό ξυπνητήρι». Το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τους κληρονόμους για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κληρονομιά – από τη δήλωση φόρου κληρονομιάς και την υποβολή Ε9 μέχρι την πληρωμή φόρων και δόσεων.

Στόχος είναι να αποφευχθούν τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σήμερα σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή απώλεια προθεσμιών.

Τέλος η ταλαιπωρία

Σήμερα, οι κληρονόμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «φορολογική οδύσσεια», καθώς θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις μεταβολής στοιχείων, διακοπής εργασιών, υποβολή φορολογίας εισοδήματος, δήλωση φόρου κληρονομιάς και φυσικά Ε9 για τα ακίνητα.

Με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, οι πολίτες θα μπορούν να ολοκληρώνουν τις φορολογικές διαδικασίες και εκκρεμότητες μιας κληρονομιάς χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτούν την εφορία.