Σε μία ακόμη κίνηση που αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον κλάδο της φοιτητικής στέγασης, η PREMIA Properties προχωρά στην ανακατασκευή ενός μεγάλου ακινήτου στην Καισαριανή, το οποίο θα μετατραπεί σε σύγχρονη φοιτητική εστία. Το κτίριο, που βρίσκεται στην οδό Ανδριανουπόλεως 45, θα αποκτήσει νέα ζωή, φιλοξενώντας περισσότερους από 150 φοιτητές αλλά και χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 12.541 τ.μ., αποτελείται από πέντε ορόφους και τέσσερα υπόγεια. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, θα διαθέτει δυναμικότητα περί των 151 δωματίων, ενώ στο ισόγειο προβλέπονται τέσσερις χώροι συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ., με καταστήματα εστίασης και διασκέδασης που θα εξυπηρετούν τόσο τους ενοίκους όσο και την τοπική κοινότητα. Η λειτουργία του ακινήτου αναμένεται μετά το καλοκαίρι του 2026.

Στρατηγική προτεραιότητα οι φοιτητικές κατοικίες

Η PREMIA συνεχίζει να επενδύει σε έναν κλάδο με αυξανόμενη ζήτηση. Ήδη διαχειρίζεται επτά εστίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Βόλο και Λάρισα, συνολικής δυναμικότητας 400 δωματίων και αξίας 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υλοποιεί σχέδιο ανάπτυξης πέντε νέων εστιών σε Καισαριανή, Πάτρα, Ξάνθη, Ρόδο και Βόλο, μέσω ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων, που θα προσθέσουν ακόμη 400 δωμάτια έως το τρίτο τρίμηνο του 2026, με επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Στόχος πάνω από 1.000 δωμάτια έως το 2026

Με την ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη έργων, η PREMIA θα κατέχει 12 κτίρια φοιτητικών εστιών σε κομβικές πανεπιστημιουπόλεις της χώρας. Ο στρατηγικός στόχος είναι η υπέρβαση των 1.000 δωματίων μέχρι το τέλος του 2026 και, σε βάθος χρόνου, η δημιουργία χαρτοφυλακίου τουλάχιστον 2.000 δωματίων, καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στέγασης των φοιτητών στην Ελλάδα.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Sterner Stenhus και Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA, δήλωσε: «Προχωράμε με συνέπεια το πλάνο δημιουργίας όμορφων και λειτουργικών φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου σπουδάζουν φοιτητές, καλύπτοντας μια ανάγκη με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές οι οποίες έλειπαν για χρόνια από την χώρα μας».