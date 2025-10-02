Περισσότερους από 8 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 7,4 εκατ. πέρυσι, φιλοδοξεί να υποδεχτεί φέτος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης η Fraport Greece, όπως γνωστοποίησε ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας Γιώργος Βήλος, με την ευκαιρία γαστρονομικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στον αερολιμένα, δίνοντας σε όσους αναχωρούν από την πόλη τη δυνατότητα να πάρουν μια τελευταία «γεύση» από την πλούσια γαστρονομία της.

«Ήδη, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, υποδεχτήκαμε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,7%-7,8%, σε σχέση με το 2024 και η προσδοκία και στόχος μας για φέτος είναι να προσεγγίσουμε τους 8 εκατομμύρια επιβάτες. Έχει μια ιδιαίτερη δυναμική ο προορισμός της Θεσσαλονίκης και αυτό το είδαμε και τους χειμερινούς μήνες, όπου τον Γενάρη και Φλεβάρη πέρυσι η κίνηση εξωτερικού ήταν αυξημένη κατά 10,5%. Ακόμη όμως και για τους περιφερειακούς μήνες του Μαρτίου και του Απριλίου η κίνηση εξωτερικού ήταν αυξημένη κατά 9,5%.

Άρα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης, που αυτό βέβαια είναι και θα είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας, με στοχευμένες ενέργειες για στοχευμένη προώθηση του προορισμού της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής σε χώρες- στόχους του εξωτερικού», σημείωσε ο κ. Βήλος, και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται αύξηση επιβατικής κίνησης από όλες τις διεθνείς αγορές, που συνδέονται αεροπορικώς με τη Θεσσαλονίκη.

Στην αγαστή συνεργασία του δήμου με τη Fraport Greece και στην προοπτική αύξησης των αεροπορικών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για την τρίτη συνεχή χρονιά, που η Fraport αναδεικνύει τη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. «Νομίζω ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά για τη σύνδεση της πόλης και για την αύξηση των συνδέσεων με πολλές και διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, με νέους προορισμούς, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η επισκεψιμότητα στην πόλη μας.

Ένας βασικός άξονας της πολιτικής της διοίκησης του Στέλιου Αγγελούδη είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και νομίζω ότι όλοι οι φορείς, σε αγαστή συνεργασία μεταξύ μας και φυσικά και με τη Fraport σταθερά, έχουμε αποτελέσματα τα οποία φαίνονται χρόνο με τον χρόνο», είπε ο κ. Γάκης.

Ερωτηθείς ποιοι είναι οι νέοι προορισμοί, επισήμανε ότι για ολόκληρο τον χρόνο είναι με τη (πολωνική εταιρεία) LOT η Βαρσοβία και η Κρακοβία και άλλοι με την Transavia και πρόσθεσε ότι άλλες πέντε εταιρείες θέλουν να επεκτείνουν τις πτήσεις τους, «δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά να ξεκινάνε από Απρίλιο και να συμπεριλαμβάνουν και τον Οκτώβριο».