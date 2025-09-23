Ένα ευρύ πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την ενίσχυση των εισπράξεων από τα υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο «σφυρί» βγαίνουν δεκάδες περιουσιακά στοιχεία, από μικρά διαμερίσματα και αποθήκες μέχρι πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα σε εμπορικούς δρόμους, αγροτεμάχια και μεγάλα οικόπεδα με δυνατότητα ανοικοδόμησης.

Οι πρώτοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τα προσεχή εικοσιτετράωρα και επεκτείνονται μέχρι τον Νοέμβριο. Η λίστα περιλαμβάνει 35 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τιμές πρώτης προσφοράς που ποικίλλουν: από μόλις 975 ευρώ για βοηθητικούς χώρους έως και 3,2 εκατομμύρια ευρώ για μεγάλα οικόπεδα σε κεντρικές τοποθεσίες.

Στην κατηγορία των κατοικιών, συναντάμε διαμερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 80.000 έως 250.000 ευρώ. Δεν λείπουν και τα μικρότερα ακίνητα, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, που ξεκινούν από χαμηλά ποσά, κάνοντας τους πλειστηριασμούς προσιτούς ακόμα και για μικρούς επενδυτές. Αντίθετα, στην άλλη άκρη της κλίμακας βρίσκονται οικόπεδα σε κεντρικές λεωφόρους ή περιοχές με υψηλή εμπορική αξία, όπου οι τιμές φτάνουν σε εκατομμύρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αγροτεμάχια που δημοπρατούνται σε Τρίκαλα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Βοιωτία. Πρόκειται για εκτάσεις που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν τα 29 στρέμματα, με τιμές που ξεκινούν από 7.100 ευρώ και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο, ανάλογα με την τοποθεσία και τη χρήση της γης.

Οι ημερομηνίες-σταθμοί του φθινοπώρου είναι τρεις:

Αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ξεκινά το πρώτο κύμα με διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, καταστήματα στην Ηλιούπολη και αποθήκες σε τιμές κάτω των 12.000 ευρώ. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι π.χ. στην Ηλιούπολη εκπλειστηριάζεται κατάστημα 21,2 τετραγωνικών μέτρων έναντι 26.000 ευρώ καθώς επίσης και στη συμπρωτεύουσα διαμερίσματα σε προσφυγικού τύπου πολυκατοικία από 38 έως 43 τ.μ. με τιμές από 75.500 ευρώ έως και 82.000 ευρώ στην περιοχή Γαλλικών Παραπηγμάτων (στην οδό Μοναστηρακίου).

Στις 22 Οκτωβρίου ακολουθεί δεύτερο κύμα, που περιλαμβάνει από μικρούς αποθηκευτικούς χώρους στον Πειραιά έως μεγάλα αγροτεμάχια στα Τρίκαλα και οικόπεδα στα Χανιά.

Στις 19 Νοεμβρίου βγαίνουν στο σφυρί μεγαλύτερα συγκροτήματα, όπως αυτό στην Αγία Παρασκευή με κατοικίες, αποθήκες και πάρκινγκ, αλλά και ακίνητο-φιλέτο στη Νέα Ιωνία, αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ένας πλειστηριασμός ενεργοποιείται μόνο εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης χρεών. Αντίθετα, με την υπαγωγή σε ρύθμιση, ο πλειστηριασμός μπορεί να ακυρωθεί. Σημειώνεται ότι για μικρές οφειλές έως 500 ευρώ δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων ή κινητών στα χέρια του οφειλέτη, αν και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης μέσω τρίτων.

Η ΑΑΔΕ ωστόσο δεν σκοπεύει να περιοριστεί μόνο στα ακίνητα. Στο στόχαστρο έχουν μπει και κινητές αξίες υψηλής αξίας, όπως πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη, ενώ σε συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία του εξωτερικού, ήδη ερευνώνται περιουσιακά στοιχεία μεγαλοοφειλετών εκτός Ελλάδας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διεθνούς συνεργασίας αναμένονται εντός του έτους, με το πρόγραμμα των πλειστηριασμών να επεκτείνεται έως και το 2026.

Με τον αριθμό των μεγαλοοφειλετών – όσων δηλαδή χρωστούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ – να αυξάνεται σταθερά, το Δημόσιο επιχειρεί να στείλει μήνυμα ότι δεν θα αφήσει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο απυρόβλητο. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έρχονται έτσι να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης των κρατικών ταμείων, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες χρηματοδότησης παραμένουν αυξημένες.