Τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού εμπορίου στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και τη συμβολή του στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, ανέδειξε η ΕΣΕΕ στην επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων, στελέχη της επιχειρηματικότητας και του τραπεζικού τομέα, πρόεδροι κοινωνικών εταίρων και διοικητές ανεξάρτητων αρχών. Περισσότεροι από 100 έμποροι από κάθε γωνιά της Ελλάδας συμμετείχαν ζωντανά, δίνοντας εικόνα συλλογικότητας και εξωστρέφειας.

Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα»

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι «η κυβέρνηση στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όχι με ευχολόγια, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές».

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες για στήριξη των ΜΜΕ, σημείωσε ότι οδήγησαν στη δημιουργία επιπλέον 35.500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το 2019 έως το 2024 και σε αύξηση των απασχολούμενων κατά 253.000. «Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με πολύ σημαντικές υποδομές, η χώρα μας καθίσταται στρατηγικός κόμβος περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας», τόνισε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική της θέση, μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό και διεθνή στρατηγικό κόμβο εμπορίου και logistics.

Καφούνης: «Το εμπόριο είναι ο παλμός της ελληνικής οικονομίας»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης ανέδειξε τον ρόλο των εμπόρων, «που με δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα και καινοτομία στηρίζουν όχι μόνο την οικογένειά τους αλλά και την κοινωνία συνολικά». Στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά, σημείωσε: «Η χώρα μας είναι σε σταυροδρόμι, επιχειρούμε σε κινούμενη άμμο – δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει καθώς αλλάζουν οι συνθήκες κάθε μέρα. Είμαι υπερήφανος εκπρόσωπος ανθρώπων που κάθε μέρα επιβιώνουν».

Ο κ. Καφούνης παρουσίασε τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και προτάσεις όπως το «Shopping in Greece». Παράλληλα, στάθηκε στις διεθνείς πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ, όπως οι συνεργασίες με κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος, ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκανε ειδική αναφορά στη συμβολική συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προέδρων, που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή των πρώην Προέδρων της Συνομοσπονδίας. «Η παρουσία και η συμβολή τους υπενθυμίζει ότι το εμπόριο πορεύεται με συνέχεια και ενότητα, τιμώντας την ιστορία του και κοιτώντας μπροστά με αυτοπεποίθηση», σημείωσε.