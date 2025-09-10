Η ελληνική αγορά ακινήτων δείχνει ανθεκτικότητα και δυναμισμό, με επενδυτές να στρέφονται σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και μεγάλες συναλλαγές να ξεχωρίζουν ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά τις προκλήσεις σε επιμέρους τομείς, η ζήτηση για Grade A ακίνητα ενισχύθηκε σημαντικά, με τις τοποθετήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό real estate παραμένει ελκυστικό για εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Η εξαγορά του 100% του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Αστέρας Βουλιαγμένης» από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα deal των τελευταίων ετών στον τομέα φιλοξενίας. Μετά την απόκτηση του 30% από τον Όμιλο Dogus τον Οκτώβριο του 2024, ο επενδυτής απέκτησε και το υπόλοιπο 70% από το Jermyn Street Real Estate Fund, με συνολικό τίμημα περίπου 700 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του τουριστικού real estate στην Ελλάδα.

Παρά την ενίσχυση της εγχώριας δραστηριότητας, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων κατέγραψαν μείωση. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 356,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 31,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (520 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω αβεβαιότητας γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, αυξημένου κόστους κατασκευής και ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό.

Στον τομέα των γραφείων, οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 165 εκατ. ευρώ, με ισχυρή παρουσία ιδιωτών επενδυτών τόσο για ιδιόχρηση όσο και για επενδυτικούς σκοπούς. Οι τράπεζες επίσης φαίνεται να ενισχύουν τη συμμετοχή τους στον κλάδο, όπως δείχνει η αύξηση της συμμετοχής της Alpha Bank στη Prodea Investments.

Στο λιανεμπόριο, οι συναλλαγές έφτασαν περίπου τα 75 εκατ. ευρώ, με χαρακτηριστικά deals την αγορά της υπεραγοράς Σκλαβενίτη στο Ρίο (11,24 εκατ. ευρώ) και την πώληση εμπορικών ακινήτων μισθωμένων στη Zara και Adidas στην οδό Ερμού (54 εκατ. ευρώ) από την Europe Holdings στην Alpha Bank. Αντίθετα, οι τομείς logistics και βιομηχανικών ακινήτων παρουσίασαν πτώση, με συνολικές συναλλαγές μόλις 30 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω πλειστηριασμών για ιδιοχρησία.

Η αγορά φιλοξενίας κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση, με συναλλαγές ύψους 850 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του ελληνικού τουριστικού real estate τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς επενδυτές.

Η Νίκη Σύμπουρα, επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius στην Ελλάδα, αναφέρει: «Η αγορά ακινήτων περνά σε φάση σταδιακής ωρίμανσης, δείχνοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η αυξανόμενη ζήτηση για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, η ενεργός συμμετοχή εγχώριων επενδυτών και οι στοχευμένες κινήσεις σε δυναμικούς κλάδους επιβεβαιώνουν την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Προτεραιότητα για τον κλάδο παραμένει η δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και διεθνώς ανταγωνιστικής αγοράς ακινήτων, ικανής να προσελκύει επενδύσεις και να προσφέρει ποιοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις και πολίτες».