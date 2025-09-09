Το 2026 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τα εισοδήματα των συνταξιούχων, με τρεις παράλληλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν καθαρά τις μηνιαίες απολαβές τους. Η πρώτη και μόνιμη παρέμβαση είναι η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που διασφαλίζει σταδιακή, μόνιμη και προβλέψιμη αύξηση του εισοδήματος, ανεξάρτητα από άλλες παροχές.

Παράλληλα, όσοι συνταξιούχοι έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο θα επωφεληθούν και από τη μείωση της φορολογίας, η οποία αυξάνει άμεσα το καθαρό ποσό που φτάνει στον λογαριασμό τους. Η κίνηση αυτή, πέρα από την ενίσχυση των εισοδημάτων, ανακουφίζει σημαντικά τους μεσαίου εισοδήματος συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα επηρεάζονταν περισσότερο από τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η δεύτερη παρέμβαση είναι η εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν και δεν είναι μόνιμη, η ενίσχυση αυτή λειτουργεί ως σημαντικό συμπλήρωμα, κυρίως για χαμηλότερα εισοδήματα, προσθέτοντας «προσωρινό» κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινές ανάγκες ή έκτακτες δαπάνες.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία μέχρι σήμερα περιορίζει την πραγματική αύξηση των συντάξεων. Από το 2026 μόνο το 50% της αύξησης θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 ο συμψηφισμός θα έχει εξαφανιστεί πλήρως. Η αλλαγή αυτή αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους και σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα περνούν πλέον ολόκληρες στο καθαρό εισόδημα.

Επιπλέον, οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται δεν θα βλέπουν την προσαύξηση της σύνταξης λόγω απασχόλησης να επηρεάζει την Εισφορά Αλληλεγγύης. Αυτό μεταφράζεται σε μικρότερη επιβάρυνση και μεγαλύτερο καθαρό όφελος για όσους παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συνολική αύξηση των συντάξεων για το 2026 υπολογίζεται στο 2,35%, με δημοσιονομικό κόστος 467 εκατομμύρια ευρώ. Το επιπλέον κόστος από την αλλαγή στην προσωπική διαφορά εκτιμάται σε 75 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 και θα αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Παραδείγματα

Τα παραδείγματα δείχνουν καθαρά τη διαφορά που θα φέρει η τριπλή ενίσχυση:

Συνταξιούχος με εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει συνολικά 464 ευρώ από την αύξηση και την εφάπαξ ενίσχυση, ενώ με προσωπική διαφορά περιορίζεται στα 357 ευρώ.

Συνταξιούχος με εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα έχει όφελος 593 ευρώ καθαρά, ή 462 ευρώ αν υπάρχει προσωπική διαφορά.

Για υψηλότερα εισοδήματα, όπως τα 20.000 ή 24.000 ευρώ, η τριπλή ενίσχυση φτάνει τα 576 ή 697 ευρώ αντίστοιχα, προσφέροντας καθαρό και άμεσο όφελος.

Με αυτές τις παρεμβάσεις, οι συνταξιούχοι θα δουν από το 2026 σταθερά αυξημένα εισοδήματα, ενώ όσοι βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο θα επωφεληθούν και από τη μείωση της φορολογίας. Από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις θα περνούν ολόκληρες στη σύνταξη, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, προσφέροντας ένα πιο διακριτό και άμεσο αποτέλεσμα. Με τη «διπλή» μόνιμη αύξηση και την εφάπαξ ενίσχυση, η τριπλή παρέμβαση δίνει πλέον μια σαφή προοπτική ενίσχυσης στα εισοδήματα των συνταξιούχων, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες και εισοδηματικά επίπεδα.