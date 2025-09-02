Μια πρωτόγνωρη εισροή ξένων επενδύσεων στην αγορά ακινήτων γνωρίζει η χώρα μας τα δύο τελευταία χρόνια μέσω του προγράμματος της «χρυσής βίζας» που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες εκτός ΕΕ να αποκτήσουν πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον πραγματοποιήσουν επενδύσεις αξίας τουλάχιστον 400.000 ή άνω των 800.000 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων). Κι αν κάποτε οι Κινέζοι ήταν οι απόλυτοι «πρωταγωνιστές», σήμερα τον πρώτο λόγο έχουν οι Τούρκοι, που αγοράζουν ελληνική γη και σπίτια με ρυθμούς-ρεκόρ.

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνουν ξεκάθαρα την αλλαγή αυτή. Μέχρι τον Ιούλιο του 2025 είχαν εκδοθεί 2.449 άδειες μόνιμου επενδυτή για Τούρκους πολίτες. Έναν χρόνο πριν, οι άδειες αυτές ήταν μόλις… 970. Δηλαδή μέσα σε 12 μήνες σημειώθηκε άνοδος 152%. Πρόκειται για μια έκρηξη αγορών που φανερώνει πως οι Τούρκοι βλέπουν την Ελλάδα όχι μόνο ως ασφαλές καταφύγιο κεφαλαίων, αλλά και ως ευκαιρία να αποκτήσουν ιδιοκτησία σε ελληνικό έδαφος.

Η εξήγηση για το γεγονός αυτό βρίσκεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Το όριο επένδυσης σε περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη και πολλά νησιά ανέβηκε όπως προαναφέραμε στα 800.000 ευρώ. Αυτό έκανε πολλούς Τούρκους να κινηθούν άμεσα για να αγοράσουν ακίνητα πριν ισχύσουν οι νέες τιμές. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η οικονομική κρίση στη γειτονική χώρα. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία παραμένει εξαιρετικά υψηλός – τον φετινό Ιούλιο βρισκόταν στο 33,5%, αν και τον αντίστοιχο μήνα του 2024 έφτανε στο 61,5%. Για πολλούς, η αγορά ενός σπιτιού ή διαμερίσματος στην Ελλάδα είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να προστατεύσουν τα χρήματά τους, να αποκομίσουν έσοδα από ενοίκια και ταυτόχρονα να αποκτήσουν άδεια διαμονής που τους ανοίγει τις πόρτες της Ευρώπης μέσω της Συνθήκης Σένγκεν.

Η αυξανόμενη παρουσία Τούρκων επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων προκαλεί πάντως έντονο προβληματισμό. Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς και στατιστικά, αλλά για μια πραγματικότητα όπου ελληνικά σπίτια, οικόπεδα και κτίρια περνούν σε τουρκικά χέρια. Σε μια εποχή που οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας χαρακτηρίζονται από εντάσεις, η εικόνα χιλιάδων Τούρκων να αποκτούν ιδιοκτησία σε νευραλγικές περιοχές της χώρας, από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη μέχρι νησιά του Αιγαίου, γεννά εύλογες ανησυχίες για το μέλλον. Το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» δεν προσφέρει μόνο οικονομικό όφελος· ανοίγει και έναν δρόμο για μόνιμη παρουσία Τούρκων πολιτών στην καρδιά της επικράτειάς μας.

Μεγάλη αύξηση και των επενδύσεων από το Ισραήλ

Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι οι μόνοι που στρέφονται στην Ελλάδα. Μεγάλη αύξηση σημειώνουν και οι επενδύσεις από το Ισραήλ. Οι άδειες για Ισραηλινούς έφτασαν τις 510, σχεδόν διπλάσιες από πέρυσι (260), έχουμε δηλαδή ένα +96%. Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι είναι κυρίως πολιτικοί και ασφαλείας, αφού οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και η αβεβαιότητα στην περιοχή σπρώχνουν ολοένα και περισσότερους να επενδύσουν στην ελληνική αγορά ακινήτων. Γι’ αυτό και βλέπουμε αρκετούς Ισραηλινούς να αγοράζουν κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και να τα ανακαινίζουν.

Ανοδική πορεία παρουσιάζουν και οι αγορές από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Αμερικανοί κατέχουν πλέον 518 άδειες (+52% σε σχέση με πέρυσι), ενώ οι Βρετανοί 706 (+50,8%). Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται σύμφωνα με εκτιμήσεις να ανέβουν κι άλλο, αφού βρίσκονται σε εκκρεμότητα σχεδόν 12.000 αιτήσεις που περιμένουν αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην αντίθετη πλευρά του φάσματος βρίσκονται οι Κινέζοι επενδυτές. Αν και εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο, η δυναμική τους μειώνεται. Τον Ιούλιο του 2025 οι άδειες ήταν 8.179, έναντι 7.128 πέρυσι, δηλαδή αύξηση μόλις 14,7%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό τους να πέσει στο 47,4% από 56% πέρυσι, ενώ πριν από δύο χρόνια έφτανε έως και το 70%. Η αύξηση των ελάχιστων ποσών επένδυσης φαίνεται να απομάκρυνε πολλούς Κινέζους της μεσαίας τάξης που μέχρι πρότινος στήριζαν μαζικά το πρόγραμμα. Συνολικά, από το 2015 μέχρι σήμερα, 23.221 επενδυτές έχουν αποκτήσει άδεια παραμονής στην Ελλάδα μέσω της «χρυσής βίζας». Από αυτούς, οι 17.254 έχουν ενεργές άδειες και άλλοι 5.967 τις έχουν ανανεώσει μετά την πρώτη πενταετία. Αν συνυπολογιστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις, υπολογίζεται ότι στο τέλος θα μιλάμε για 34.000 με 35.000 επενδυτές που έχουν αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα συνολικής αξίας πάνω από 8,5 δισ. ευρώ.

Το φαινόμενο αυτό φέρνει αδιαμφισβήτητα χρήματα στη χώρα και στηρίζει την κτηματαγορά. Ωστόσο, η εικόνα ότι Τούρκοι και άλλοι ξένοι αγοράζουν μαζικά ελληνική γη προκαλεί και ερωτήματα. Από τη μία, η Ελλάδα κερδίζει επενδύσεις και έσοδα· από την άλλη, μεγάλο κομμάτι της αγοράς ακινήτων αλλάζει χέρια και περνά σε κατοχή ξένων πολιτών.