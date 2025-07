Η Γαλλία επέβαλε πρόστιμο ρεκόρ στη Shein ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί κρίθηκε ότι εφάρμοζε μονοπωλιακές πρακτικές, παρουσιάζοντας δήθεν εκπτώσεις στα προϊόντα της, που στην πραγματικότητα δεν ίσχυαν.

Οι Financial Times έγραψαν ότι οι γαλλικές ρυθμιστικές αρχές έκαναν έρευνα 11 μηνών για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2023. Στον έλεγχο διαπίστωσαν ότι η Shein και η θυγατρική της Infinite Style E-Commerce Co Ltd (ISEL), η οποία διαχειρίζεται τις ευρωπαϊκές πωλήσεις, κατά καιρούς αύξησαν τις τιμές πριν προσφέρουν εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το 57% των εκπτώσεων δεν προσέφεραν καμία μείωση τιμής: Στο 19% των περιπτώσεων η μείωση ήταν λιγότερο σημαντική από ό,τι είχε ανακοινωθεί και το 11% ήταν στην πραγματικότητα αυξήσεις τιμών.

Το πρόστιμο ανακοινώθηκε την Πέμπτη και η κινεζική εταιρεία λιανικής πώλησης δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία. «Όλα τα ζητήματα που εντοπίστηκαν αντιμετωπίστηκαν πριν από περισσότερο από ένα χρόνο», δήλωσε η Shein, υποσχόμενη να λάβει περισσότερα μέτρα για να μην επαναληφθεί το ζήτημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, η Shein βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ ερευνά κατά πόσον η Shein παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών πουλώντας παράνομα προϊόντα. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης αν η Shein προώθησε καταχρηστικούς όρους συμβάσεων, παραπλανητικές μειώσεις τιμών και επιδόθηκε σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Επιπλέον, εξετάζει ξεχωριστά αν η Shein παραβίασε τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος ρυθμίζει τη συμπεριφορά των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, η Shein κινδυνεύει με πρόστιμα ύψους έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για την αντιμετώπιση της εισαγωγής φθηνών προϊόντων από την Κίνα, καθώς επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε φόρους εισαγωγής.