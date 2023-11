Στην ελληνική πρωτεύουσα επιστρέφει και πάλι το World LNG Summit & Awards, το κορυφαίο συνεδριακό γεγονός παγκοσμίως στον χώρο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς φέτος, για 26η φορά στην ιστορία του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με οικοδεσπότες τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τον ΔΕΣΦΑ, και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης για τους παγκόσμιους leaders του χώρου του LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου). Επί τάπητος θα τεθεί ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει το LNG στο σημερινό οικονομικοπολιτικό περιβάλλον, που καθορίζεται από τις αναγκαιότητες της ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής σταθερότητας αλλά και της εξελισσόμενης τάσης προς την απανθρακοποίηση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, θα υπάρξουν μεταξύ άλλων συζητήσεις αναφορικά με την αύξηση της ζήτησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία, το κενό προσφοράς της Ευρώπης, τα FID (τις Τελικές Επενδυτικές Αποφάσεις που προηγούνται μιας συμφωνίας απορρόφησης LNG) στην Αμερική και αλλού, καθώς και μια εις βάθος επισκόπηση των τρεχουσών γεωπολιτικών προοπτικών, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους συμμετέχοντες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για να διαμορφώσουν την εμπορική τους στρατηγική για το 2024.

Ξιφαράς: Καίριας σημασία της μονάδας FSRU στην Αλεξανδρούπολη

«Αναμένουμε με ενθουσιασμό να σας καλωσορίσουμε στο 23ο World LNG Summit & Awards, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα, από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2023» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Chief Executive Officer της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, προσθέτοντας πως «αυτό το σημαντικό γεγονός αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης σημασίας του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη διαμόρφωση του μελλοντικού παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου. Παρέχει επίσης μια εξαιρετική πλατφόρμα για τους επαγγελματίες της βιομηχανίας LNG να συναντηθούν, να μοιραστούν ιδέες και να εξερευνήσουν τις τελευταίες καινοτομίες στον τομέα μας».

Σύμφωνα με τον κ. Ξιφαρά «η Ελλάδα, καθώς γεωγραφικά βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη για εισαγωγές και εξαγωγές LNG, προωθώντας την περιφερειακή συνεργασία και συμβάλλοντας στην ενεργειακή διαφοροποίηση. Η δέσμευση της χώρας μας να επεκτείνει τις δυνατότητές της στο LNG, όπως αποδεικνύεται από έργα όπως η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Αλεξανδρούπολης (FSRU), εδραιώνουν περαιτέρω τη θέση της ως βασικού παίκτη στην αγορά LNG. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, ανυπομονούμε να συμμετάσχουμε σε εποικοδομητικές συζητήσεις, να σφυρηλατήσουμε νέες συνεργασίες και να παρουσιάσουμε την τεχνογνωσία μας στην αγορά LNG. Ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κλάδο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι αφοσιωμένη στην προώθηση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και τη διασφάλιση της αξιόπιστης προμήθειας LNG».

Maria Rita Galli: Σε ασταθείς καιρούς το LNG συνεχίζει να αποδεικνύει την αξία του

Από την πλευρά της η Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το 23ο World LNG Summit & Awards θα επιστρέψει στην Αθήνα. Σε ασταθείς καιρούς, το LNG συνεχίζει να αποδεικνύει την αξία του ως βιώσιμη, αξιόπιστη και ευέλικτη πηγή ενέργειας, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη, παρέχοντας ασφάλεια, και οδηγώντας την ενεργειακή μετάβαση. Σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας επενδύσεις για τις υποδομές που απαιτούνται για την παροχή ασφάλειας εφοδιασμού στη νότια και κεντρική ΕΕ, προωθώντας την ανάπτυξη της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την παγκόσμια βιομηχανία LNG πίσω στην Αθήνα τον Νοέμβριο».

Το World LNG Summit & Awards αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα αξιόπιστων πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και ανάλυσης, υποστηρίζοντας την παγκόσμια αλυσίδα αξίας LNG, φυσικού αερίου και ενέργειας στην περιοχή. Η 23η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερους από 500 συμμετέχοντες και 95 ομιλητές από 45 χώρες, προσφέροντας τέσσερις ημέρες συνεδριάσεων, τρία Masterclasses πλήρως πιστοποιημένα με CPD, συνεδρίες δικτύωσης πρωινού και εγγραφής, ευκαιρίες για δικτύωση στα διαλείμματα, επίσκεψη στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, καθώς και τη βραδιά Απονομής των World LNG Awards 2023.

Στην εκδήλωση περιλαμβάνονται debates, συνεντεύξεις και συζητήσεις πάνελ που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων ερωτημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, βασισμένα σε μία δοκιμασμένη εφαρμογή και εργαλείο συμμετοχής κοινού που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με τους ομιλητές και να θέτουν τις ερωτήσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ίδιους.

Ποιοι θα είναι οι ομιλητές

Ομιλητές στη φετινή εκδήλωση θα είναι οι: Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Εμπορίας, Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΔΕΣΦΑ, Akshay Kumar Singh, MD & Διευθύνων Σύμβουλος, Petronet LNG Limited, Μαρία Αγγελικούση, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Angelicoussis Group, Ευάγγελος Μαρινάκης, Ιδρυτής και Πρόεδρος, Capital Maritime & Trading Corp, Anatol Feygin, EVP & CCO, Cheniere, Hiroki Sato, Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθύνων Σύμβουλος Τμήματος, Global Business Division, Chubu Electric Power Co., Inc., Martin Houston, Αντιπρόεδρος, Tellurian Inc., Philip Mshelbila, MD & Διευθύνων Σύμβουλος, Nigeria LNG Limited, Paolo Enoizi, Διευθύνων Σύμβουλος, GasLog, Vladimir Malinov, Διευθύνων Σύμβουλος, Bulgartransgaz, Ion Sterian, Διευθύνων Σύμβουλος, Transgaz και πάνω από 80 άλλοι ηγέτες της βιομηχανίας. Η Pat Roberts, Διευθύνουσα Σύμβουλος της LNG – Worldwide Ltd θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Πρόεδρος του Συνεδρίου.

Τέλος, χορηγοί της εκδήλωσης θα είναι οι: Baker Botts, BRG Energy & Climate, Capital Gas, Cheniere, Commonwealth LNG, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΣΦΑ, Dioriga Gas, Gastrade, GTT, Karpowership, Kimmeridge, kpler, Lloyd’s Register, McKinsey & Company, Mytilineos, Nigeria LNG Limited, Tellurian, Poten & Partners, RWE, SEFE, Sempra Infrastructure και SNAM.