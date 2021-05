Κρυμμένο στα νορβηγικά βουνά, το Kjeragbolten είναι ένα μέρος που μοιάζει εντελώς εξωπραγματικό. Σε υψόμετρο 1.084 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το Kjerag είναι η υψηλότερη κορυφή στο Lysefjord και φιλοξενεί τον παγκοσμίου φήμης ογκόλιθο Kjeragbolten.

Πρόκειται για έναν τεράστιο ογκόλιθο 5 κυβικών μέτρων ο οποίος στην κυριολεξία είναι σφηνωμένος στη σχισμή του βουνού, αποτελώντας έτσι ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία στη Νορβηγία, τόσο για τους λάτρεις της πεζοπορίας σε βουνό και της αναρρίχησης, όσο και για εκείνους που αναζητούν μοναδικά τοπία ανά τον κόσμο.

Ο ίδιος ο λίθος είναι μία γιγάντια πέτρα 5 κυβικών μέτρων που έχει αναρτηθεί πάνω από μια άβυσσο βάθους 984 μέτρων. Παρά την εντυπωσιακή του εικόνα, είναι εύκολα προσβάσιμο με τα πόδια χωρίς ειδικό εξοπλισμό, ενώ, γενικότερα όλο το βουνό Kjerag αποτελεί δημοφιλή περιοχή για πεζοπορία και το Kjeragbolten αποτελεί αγαπημένο σημείο κυρίως για φωτογράφιση!

Έγινε ευρέως γνωστό το 2006 μέσα από το βίντεο «Where the Hell is Matt», όπου ένας άντρας χορεύει σε δεκάδες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, αποτελεί, ίσως, την πιο διάσημη τοποθεσία άλματος βάσης στον κόσμο, με περισσότερα από 50.000 άλματα και το χώρο για το ετήσιο φεστιβάλ Heliboogie. Κάθε χρόνο, 250 και περισσότεροι λάτρεις της αδρεναλίνης συγκεντρώνονται στο σημείο για να πραγματοποιήσουν πτήσεις ή άλματα, η θέαση των οποίων στην κυριολεξία κόβει την ανάσα.

Η πεζοπορία στην περιοχή επιτρέπεται την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου- Νοεμβρίου, με τους ειδικούς να συστήνουν την επίσκεψη της περιοχής από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Η πεζοπορία στο Kjerag έχει μήκος περίπου 11 χιλιόμετρα και η διαδρομή μετ’ επιστροφής διαρκεί 6 έως 10 ώρες. Πρέπει να είστε σε καλή φυσική κατάσταση πριν ξεκινήσετε αυτήν την ορεινή πεζοπορία που έχει υψόμετρο 800 μέτρων.