Ροζ ουράνιο τόξο στον ουρανό του Λονδίνου

Ενθουσιασμό προκάλεσαν χθες στους Λονδρέζους το ροζ ουράνιο τόξο που έδωσαν χρώμα στον ουρανό.

Η μετεωρολόγος του BBC Λαν Μπούτλαντ δήλωσε πως τα ουράνιο τόξο που παρατηρείται την αυγή και το σούρουπο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μοιάζει ροζ λόγω της χαμηλής θέσης του ήλιου τη δεδομένη στιγμή της ημέρας.

Χθες το φαινόμενο εμφανίστηκε στην ανατολή του ηλίου στη νότια και δυτική Βρετανία.

Tο φαινόμενο είχε εμφανιστεί στο Λονδίνο το 2017. Τότε οι πυρκαγιές που προέρχονταν από την Πορτογαλία και την Ισπανία προσέδωσαν κόκκινο χρώμα στον ουρανό στο Λονδίνο. Η κοκκινωπή και ροζ απόχρωση ενισχύονται όταν ο αέρας γεμίσει με σκόνη ή καπνό.

