Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να καταλάβουν πως το κουτάβι τους δεν ήταν… σκυλί

Δεν συναντάς ακριβώς και κάθε μέρα σκύλο 110 κιλών να περπατά στα πίσω του πόδια, αυτό έβλεπε όμως ολοένα και περισσότερο μια οικογένεια στην Κίνα να κάνει το θιβετιανό μαστίφ της.

Όντας σε διακοπές το 2016, η Su Yun έφερε πίσω ένα κουτάβι στο σπίτι της, σε οικισμό της επαρχίας Γιουνάν, έναν σκυλάκο με αβυσσαλέα όρεξη που καταβρόχθιζε κάθε μέρα «ένα κουτί φρούτα και δυο κουβάδες νουντλς», όπως μεταδίδει ο «Independent».

Η οικογένεια ήξερε πως τα θιβετιανά μαστίφ είναι σωστά θηρία, φτάνοντας στα 80 κιλά και τους 70 πόντους ύψος, κι έτσι δεν έδωσε σημασία. Όσο μεγάλωνε όμως, «τόσο πιο πολύ έμοιαζε με αρκούδα», εξομολογήθηκε η Yun σε κινεζική ιστοσελίδα, «και φοβάμαι κάπως τις αρκούδες»!

Όταν απευθύνθηκαν λοιπόν στον τοπικό κτηνίατρο, διαπίστωσαν πως το κουτάβι τους ήταν αρκουδάκι. Μια ασιατική μαύρη αρκούδα συγκεκριμένα, ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Ο σκύλος είχε φτάσει στο 1 μέτρο και δεν έμοιαζε πια καθόλου με αυτό που θα περίμεναν. Και παρά το γεγονός ότι το αρκουδάκι ήταν φιλικότατο, μιας και είχε μεγαλώσει με την οικογένεια, οι Αρχές αναγκάστηκαν να το ναρκώσουν, καθώς το φοβήθηκαν πολύ…

Pet dog raised by family for two years turns out to be a black bear https://t.co/AVHRdXgDqW pic.twitter.com/kuhMpGC8wy

— The Independent (@Independent) 14 Μαΐου 2018