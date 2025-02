Οι Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν μία νέα μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) προκειμένου να προβλέπουν τη ραγδαία επιδείνωση τροπικών κυκλώνων, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές στη βελτίωση της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόσφατα ερευνητές στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών δημοσίευσαν μία σχετική έρευνα στη επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η ραγδαία επιδείνωση ενός τροπικού κυκλώνα, που αναφέρεται στη δραματική αύξηση της έντασης των καιρικών φαινομένων μιας τροπικής καταιγίδας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολο να προβλεφθούν καιρικά φαινόμενα, με δεδομένη την απρόβλεπτη και καταστροφική φύση της.

Πηγή: ΑΠΕ