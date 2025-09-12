Ο «Πουπουλένιος», η παράσταση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία την περσινή σεζόν και καθήλωσε το κοινό, επιστέφει για λίγες παραστάσεις σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Στον φετινό θίασο θα υπάρχει και μία σημαντική ανανέωση, καθώς τη δυναμική τετράδα των ηθοποιών Νίκου Πουρσανίδη, Αργύρη Αγγέλου και Γεράσιμου Σκαφίδα συμπληρώνει ο εξαιρετικός Δημήτρης Πιατάς.

Ο ΜακΝτόνα, συγγραφέας ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα, στον «Πουπουλένιο» συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, δημιουργώντας ένα έργο με αμείωτη ένταση που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή ως το τέλος. Ένας συγγραφέας που ζει σε ένα κράτος με αυταρχικό καθεστώς, ανακρίνεται για το φρικιαστικό περιεχόμενο των διηγημάτων του και τις ομοιότητές τους με μια σειρά από ανεξιχνίαστες παιδοκτονίες που συμβαίνουν στην πόλη.

Ο κόσμος της φαντασίας μπλέκεται με τον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα. Το έργο έλαβε το βραβείο Olivier 2004 για το καλύτερο νέο έργο, το 2004-2005 το βραβείο New York Drama Critics’ Circle Award για το καλύτερο νέο ξένο έργο και δύο βραβεία Tony για την παραγωγή. Προτάθηκε, επίσης, για το Βραβείο Evening Standard 2004 για το καλύτερο νέο έργο.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης σημειώνει για την παράσταση:

«Μια φορά κι έναν καιρό» οι γονείς και οι παππούδες μας, μάς αφηγούνταν όμορφα παραμύθια για να κοιμηθούμε γλυκά και ήσυχα. Εδώ ο ΜακΝτόνα μας αφηγείται ένα σκληρό, «αιματοβαμμένο» παραμύθι για να μας ξυπνήσει. Ο «Πουπουλένιος» – αλήθεια, πόσο τρυφερή λέξη; – δεν είναι μια ιστορία για παιδιά, αλλά ΜΕ παιδιά. Παιδιά που κακοποιήθηκαν, που δεν έλαβαν αγάπη, που βίωσαν τον πόνο και που εν τέλει… δεν μεγάλωσαν ποτέ. Το κείμενο αυτό αγγίζει πολύ σοβαρά ζητήματα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από αυτήν την παράσταση, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε την βία που γεννιέται σήμερα στις κοινωνίες και πώς αυτή διασπείρεται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι. Επίσης, ψάχνουμε την απάντηση στο ερώτημα: ποια η σχέση της Τέχνης με την πραγματικότητα; Πόσο χρήσιμη ή «επικίνδυνη» μπορεί να είναι η Τέχνη για την -κάθε μορφής- εξουσία; Δυστυχώς απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας σε πολλά μέρη του κόσμου… Η ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε να την προστατεύουμε σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Φεύγοντας από το θέατρο, ας αναρωτηθούμε: τελικά… ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα;»

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Φωτογραφίες & Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν:

Δημήτρης Πιατάς

Νίκος Πουρσανίδης

Αργύρης Αγγέλου

Γεράσιμος Σκαφίδας

Παραστάσεις:

Πρεμιέρα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Τετάρτη, 18:15

Παρασκευή, 21:15

Σάββατο: 21:15

Κυριακή, 21:00

Η προπώληση ξεκίνησε με προσφορά early bird 16 € μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου: εδώ

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3464380