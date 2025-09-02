Οι «Όρνιθες» του Άρη Μπινιάρη, η παράσταση που μεταμόρφωσε τον Αριστοφάνη σε μια τελετουργική πτήση και έκανε μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο πέρυσι, ανοίγουν για τέσσερις τελευταίες παραστάσεις τα φτερά τους!

Με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους- οι Όρνιθες ολοκληρώνουν το μαγικό τους πέταγμα, σε επιλεγμένα θέατρα της Αττικής. Με πυρήνα τη μεταμόρφωση και την ανάγκη για επανεκκίνηση, οι Όρνιθες αναμετριούνται με την ανθρώπινη κατάσταση, τη φθορά της εξουσίας και την ελπίδα για έναν νέο κόσμο.

Το οικουμενικό ποίημα του Αριστοφάνη μέσα από το προσωπείο της κωμωδίας μιλά για μια καινούρια αρχή, μακριά από τον κορεσμό, την παρακμή και τη διαφθορά της ανθρώπινης κοινωνίας.

Μια παράσταση που τοποθετεί στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη, τη μεταμόρφωση και την αποκατάσταση μιας κοσμικής ισορροπίας.

Η υπόθεση των Ορνίθων

Δύο φίλοι, ο Πισθέταιρος και ο Ευελπίδης, απογοητευμένοι από τις συνθήκες ζωής στην πόλη τους, αναζητούν έναν νέο τόπο όπου θα μπορέσουν να ζήσουν με ηρεμία και χαρά. Η επαφή τους με τον κόσμο των πουλιών θα τους δώσει την ιδέα να ιδρύσουν μια καινούργια πολιτεία στους αιθέρες, μεταξύ γης και ουρανού.

Κι ενώ το χτίσιμο της πόλης βρίσκεται σε εξέλιξη, καταφθάνουν απρόσκλητοι επισκέπτες από τον κόσμο των ανθρώπων, διεκδικώντας αυθαίρετα εξουσίες και προνόμια, ενώ παράλληλα απεσταλμένοι των θεών του Ολύμπου διαμαρτύρονται θορυβημένοι για την αμφισβήτηση της θεϊκής κυριαρχίας καθώς η νέα πόλη εμποδίζει τους καπνούς από τις θυσίες να φτάσουν στον ουρανό.

Θα καταφέρουν ο Πεισθέταιρος και ο Ευελπίδης, με τη συμβολή των πουλιών, να ολοκληρώσουν το χτίσιμο της Νεφελοκοκκυγίας; Πόσο εύκολο θα είναι να πραγματώσουν τη δική τους ουτοπία;

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος

Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργική επεξεργασία – Διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, Άρης Μπινιάρης

Φωτογραφίες promo: Μαρίζα Καψαμπέλη

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διανομή

Πισθέταιρος: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Ευελπίδης: Γιώργος Χρυσοστόμου

Έποπας: Κώστας Κορωναίος

Χρησμολόγος – Προμηθέας: Στέλιος Ιακωβίδης

Ποιήτρια – Ίρις: Κωνσταντίνα Τάκαλου

Μέτων – Ηρακλής: Ερρίκος Μηλιάρης

Επίτροπος – Ποσειδώνας: Μάριος Παναγιώτου

Συκοφάντης: Θανάσης Ισιδώρου

Χορός: Θανάσης Ισιδώρου, Ειρήνη Κατσινούλα, Τάσος Κορκός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Μαρία Κυρώζη, Μαριάννα Μαθιά, Κώστας Phoenix, Κυριάκος Σαλής, Ειρήνη Τσέλλου

Τελευταίοι Σταθμοί Καλοκαιρινής Περιοδείας

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 7 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ – 11 & 12 Σεπτεμβρίου

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας – 15 Σεπτεμβρίου

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr