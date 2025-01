Ένα από τα πιο θρυλικά και επιδραστικά hip hop συγκροτήματα της Νέας Υόρκης, οι Mobb Deep επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία που θα θυμάστε για καιρό. Εξάλλου, όταν μιλάμε για την ιστορία του Hip Hop, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τους Mobb Deep, ένα από τα πιο επιδραστικά και εμβληματικά ντουέτα του East Coast.

Αποτελούμενοι από τους Prodigy (RIP) και Havoc, οι Mobb Deep έθεσαν τα θεμέλια για το hardcore street rap, δημιουργώντας ένα σκοτεινό και ωμό ήχο που αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες των δρόμων της Νέας Υόρκης.

O Havoc, το ½ ενός από τα πιο θρυλικά και επιδραστικά συγκροτήματα του Hip Hop της Νέας Υόρκης, μαζί με τον Big Noyd, βασικό συνεργάτη του γκρουπ και έναν από τους πιο live MCs του Queensbridge, και τον ιστορικό dj και producer DJ L.E.S. έρχονται να βάλουν φωτιά στην Αθήνα, εκπροσωπώντας τη ζωντανή κληρονομιά των Mobb Deep!

Η δισκογραφία των Mobb Deep περιλαμβάνει κάποια από τα σημαντικότερα albums και tracks σε ολόκληρη την Ιστορία του Hip Hop. Με το mega hit «Shook Ones, Part II» και το «Survival Of The Fittest» του «The Infamous» του 1995, το «Hell On Earth» του 1996 και το «Murda Music» του 1999, το γκρουπ εδραιώθηκε ως ένα από τα πιο καθοριστικά της περιόδου στον νεοϋορκέζικο ήχο του Hip Hop.

O Havoc θεωρείται ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους producers όλων των εποχών. Μέσω των albums των Mobb Deep, στα οποία έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την παραγωγή, έθεσε τους τόνους και καθόρισε ένα ολόκληρο μουσικό είδος καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των ‘90s, με τον dark, gritty και atmospheric ήχο του.

Εκτός από τους δίσκους του γκρουπ, έχει προσφέρει αμέτρητα classics μέσω των συνεργασιών του με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σκηνής όπως οι Notorious B.I.G., Eminem, Nas, Raekwon, 50 Cent, Method Man, Kanye West, LL Cool J, Big Noyd, Lil’ Kim, Capone-N-Noreaga, Foxy Brown, Onyx αλλά και φυσικά με τα solo album του Prodigy.

Επίσης, εκτός από κορυφαίος παραγωγός ο Havoc αποτελεί και μία από τις πιο κλασικές φωνές στο μικρόφωνο στο νεοϋορκέζικο Hip Hop. Έχει κυκλοφορήσει τα πολύ επιτυχημένα solo albums «The Kush», «13» και «13 Reloaded». Εκτός από τις solo δουλειές του, έχει κυκλοφορήσει σημαντικά συνεργατικά projects όπως το «Silent Partner» με τον Alchemist, το «In the Name of Prodigy» με τον Flee Lord και το «Wreckage Manner» with Styles P μεταξύ άλλων. Αυτό τον καιρό δουλεύει πάνω σε δύο από τα πιο γνωστά και αναμενόμενα από το κοινό projects, ένα νέο Mobb Deep album παρέα με τον Alchemist και ένα album με τον Method Man.

O Big Noyd ήταν ανέκαθεν ένα «άτυπο τρίτο μέλος» στους Mobb Deep και τους έχει συνοδεύσει στο μικρόφωνο σε όλες τις φάσεις της μεγάλης πορείας τους. Έχει πάρα πολλά κλασικά και πολύ αγαπημένα κουπλέ σε albums των Mobb Deep, όπως στα κομμάτια «Give Up The Goods», «Burn» αλλά και πολλά άλλα, ενώ έχει και ο ίδιος εκτεταμένη και πολύ επιτυχημένη δισκογραφία, από το πρώτο solo album του «Episodes of a Hustla» του 1996 σε παραγωγή του Havoc μέχρι κομμάτια όπως το «Hoodlum» με τον Rakim.

O DJ L.E.S. είναι dj και παραγωγός με πολλά μεγάλα hits στην πλάτη του, όπως το «Life’s a Bitch» από το Illmatic του Nas, το «Gettin’ Jiggy wit It» και το «Miami» του Will Smith σε συμπαραγωγή με τους Trackmasters, το «Envy» του Fat Joe και πολλά άλλα.

Πληροφορίες

MOBB DEEP feat. HAVOC, BIG NOYD & DJ L.E.S.

Special guests: ΘΥΤΗΣ Χ SADOMAS, OBNOXIOUS KAS

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

Doors 20:30

Τιμές εισιτηρίων: 23€ (early bird), 27€ (presale), 32€ (door)

Προπώληση: More.com

Arch Club- Live Stage

Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός