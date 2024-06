Απόψε, το βράδυ έρχεται το δροσερό κύμα των Nouvelle Vague να παρασύρει την πόλη σε μία νύχτα μουσικής ευφορίας, γεμάτη όνειρα, μελωδίες, χορό, αθωότητα, αλλά και ερωτισμό. Η μπάντα που παίζει διασκευές όπως… καμία άλλη, θα εμφανιστεί στο Gazarte προκειμένου να γιορτάσει με το ελληνικό κοινό τα 20 χρόνια πορείας του δημιουργού της Marc Collin, στο πλαίσιο της επετειακής παγκόσμιας περιοδείας που θα ολοκληρωθεί το 2025.

Και αν έχετε ακούσει δείγμα από την δισκογραφία των Nouvelle Vague, καταλαβαίνετε πως αυτό και αν είναι ένα από τα «άχαστα» live του καλοκαιριού. Και αν έχεις, δε, καιρό να ταξιδέψεις με μια αισιόδοξη μουσική, να χορέψεις με ένταση και να φλερτάρεις αυθόρμητα, τότε αυτή η συναυλία είναι η καλύτερη ευκαιρία να αφήσεις τον παρορμητικό εαυτό σου να αποκαλυφθεί, χωρίς ενοχές!

Οι Nouvelle Vague έρχονται στην Αθήνα με το νέο άλμπουμ και με τις υπέροχες τραγουδίστριες, Alonya και Marine Quéméré να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους – και τα παλαιότερα, που τόσο έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό αλλά και τα καινούρια.

Η Alonya γνώρισε τον Marc Collin την εποχή που εκείνος οραματιζόταν το νέο δίσκο των Nouvelle Vague. Η τυχαία γνωριμία τους σε ένα πάρτι και η επίσκεψή της στο στούντιο του, όπου του τραγούδησε μια «καταπληκτική» εκδοχή του Should I Stay Or Should I Go? των The Clash, καθόρισαν την ιδέα και τον τίτλο του νέου άλμπουμ.

Η απόλυτα αισθαντική και γεμάτη ερωτισμό ερμηνεία της, επίσης, στο You Spin Me Round, που ηχογραφήθηκε στις Βρυξέλλες τη βραδιά κυκλοφορίας του πιο πρόσφατου άλμπουμ τους, Should I Stay Or Should I Go?, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των Pias Sessions

Η Marine Quéméré από την άλλη είναι η επιτομή της «γαλλικής» φωνής και φινέτσας για τον Marc Collin. Ο έκδηλος γήινος αισθησιασμός της παντρεύεται υπέροχα με την γήινη και γεμάτη ένταση κίνηση της Alonya.

Με την απόλυτα μοναδική τους αισθητική και τον ιδιαίτερο feel good τρόπο τους, οι Nouvelle Vague φέρνουν τη φρεσκάδα που τόσο έχουμε ανάγκη. Αυτές οι ιδιότητες χαρακτηρίζουν και το νέο άλμπουμ της μπάντας, με ένα εντυπωσιακά όμορφο εικαστικό, αντικατοπτρίζοντας τη συνολική τους αισθητική στο σήμερα.

Πέντε διασκευές που θα ακούσετε απόψε και θα… κολλήσετε

Nouvelle Vague – Shout (Feat. Bijou & Marine Quéméré)

Nouvelle Vague – You Spin Me Round

Nouvelle Vague «A Forest» (The Cure cover)

Nouvelle Vague, Marine Quéméré – Love will tear us apart

Nouvelle Vague, Marine Quéméré, Alonya – People are people (Live)

Παρασκευή 14 Ιουνίου

Τιμές εισιτηρίων

Προπώληση: 25 ευρώ

Ταμείο: 28 ευρώ

Προπώληση: more.com

Gazarte Roof Stage

Βουτάδων 32-34