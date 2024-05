Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ιαπωνία, το Queen Symphonic έρχεται στην Αθήνα, για μια φαντασμαγορική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 21:00!

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές- πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You», που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου. Μαζί τους, επί σκηνής, η βρετανική ροκ μπάντα και η Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Bρετανού αρχιμουσικού, Richard Sidwell.

Το Queen Symphonic είχε αποθεωθεί από το κοινό της Αθήνας σε 2 θριαμβευτικά sold-out στο Ηρώδειο, το 2019, και τώρα επιστρέφει για όσους δεν πρόλαβαν να το δουν -αλλά και για εκείνους που θέλουν να το απολαύσουν ξανά- για να ακούσουν και να τραγουδήσουν τα πιο εμβληματικά τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος, όπως τα Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, Somebody to Love κ.ά.

Και για όσους δεν ξέρουν… λίγα λόγια για τους Queen

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Queen στάθηκαν πρωτοπόροι της μουσικής. Το βρετανικό κουαρτέτο δημιούργησε έναν διαχρονικό ήχο που έγινε υπογραφή τους. Ο Freddie Mercury ώθησε το γκρουπ προς ένα μοναδικό συνδυασμό εξωστρέφειας και κλασικών ενορχηστρώσεων.

Χάρη στις θρυλικές εμφανίσεις του Mercury, οι Queen έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα στον κόσμο, καταγράφοντας τις πρώτες τεράστιες επιτυχίες τους. H παραγωγή απανωτών hits, τις δεκαετίες του 70’ και του ‘80, δεν είχε τέλος, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική, καθώς όλα τα άλμπουμ τους ανέβαιναν στο Top Ten και κατέληγαν χρυσά και πλατινένια.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, οι Queen σταμάτησαν να δίνουν συναυλίες λόγω των ζητημάτων υγείας που αντιμετώπιζε ο Freddie Mercury. Τελικά, ο μοναδικός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή το 1991, μετά από πολύχρονη μάχη με το AIDS. Ακόμα όμως και μετά το θάνατό του, αποτελεί μέχρι και σήμερα εμβληματική φιγούρα στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του ιού HIV.

