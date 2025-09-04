Πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας της Αλίς Βινοκούρ (Παρίσι Ξανά, Ατίθασες), Couture, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, η The Film Group κυκλοφόρησε μια νέα φωτογραφία από την πολυαναμενόμενη ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.

Με μια αξέχαστη ερμηνεία από τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, αυτή η νέα καθηλωτική ταινία της Βινοκούρ διαδραματίζεται στον κόσμο της παριζιάνικης μόδας, παρουσιάζοντας ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους.

Συμπρωταγωνιστούν ο Λουί Γκαρέλ (Οι Ονειροπόλοι, Tα Πάνω Κάτω), η Έλα Ραμφ (Raw, War) και η Ανιέρ Ανέι.

Δείτε τη νέα φωτογραφία

Λίγα λόγια για την ταινία

Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν (Τζολί), σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και έρχεται αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη επανασύνδεση με έναν γνώριμο συνεργάτη (Γκαρέλ)· η Άντα (Ανέι), ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ (Ραμφ) είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.

Κι ενώ οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ

Ηθοποιοί: Αντζελίνα Τζολί, Λουί Γκαρέλ, Έλα Ραμφ, Ανιέρ Ανέι

Είδος: Δράμα

Διάρκεια: 106′

Σύντομα στους κινηματογράφους από την The Film Group