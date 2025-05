Πρωτομαγιά σήμερα και η νέα κινηματογραφική «σοδειά» είναι φτωχή σε ταινίες, αφού μόλις πέντε καταφτάνουν αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες. Όμως, έχουμε δύο δυνατές πρεμιέρες που θα μας στείλουν στη σημερινή αργία, αλλά και τις επόμενες ημέρες στα σινεμά: ο «Κύριος των νεκρών» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, με τον Βενσάλ Κασέλ και τη Ντάιαν Κρούγκερ και το Thunderbolts, η πιο ανατρεπτική πρόταση της Marvel.

Thunderbolts

Σκηνοθεσία: Τζέικ Σράιερ

Σενάριο: Έρικ Πίρσον, Τζοάνα Κάλο

Μουσική: Son Lux

Πρωταγωνιστούν: Φλόρενς Πιού, Σεμπάστιαν Σταν, Γουάιατ Ράσελ, Ολγκα Κουριλένκο, Λιούις Πούλμαν, Τζεραλντίν Βισβανάθαν, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Χάνα Τζον-Κέιμεν, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους

Διάρκεια: 126 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Οι Thunderbolts εγκλωβίζονται στη θανάσιμη παγίδα της Valentina Allegra de Fontaine και έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο σκοτεινές πτυχές του παρελθόντος τους. Θα καταφέρει αυτή η δυσλειτουργική ομάδα των απογοητευμένων απόκληρων να παραμείνει ενωμένη ή θα διαλυθεί πριν προλάβει να βρει τη λύτρωση και να μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ πιο σπουδαίο;

Ο Κύριος των Νεκρών

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Σενάριο: Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Κασέλ, Ντάιαν Κρούγκερ, Γκάι Πιρς, Σαντρίν Χολτ

Διάρκεια: 116 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο Καρς είναι ένας επιφανής επιχειρηματίας. Απαρηγόρητος μετά από τον θάνατο της γυναίκας του, αποφασίζει να ιδρύσει την εταιρεία GraveTech. Πιο συγκεκριμένα, ανακαλύπτει μια επαναστατική και αμφιλεγόμενη τεχνολογία που επιτρέπει στους ζωντανούς ανθρώπους να παρακολουθούν τους αγαπημένους τους νεκρούς μέσα στα σάβανα τους. Μια νύχτα, πολλοί τάφοι αυτής της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της γυναίκας του, βεβηλώνονται με ένα πολύ άσχημο τρόπο. Ο Καρς ξεκινά για να εντοπίσει τους δράστες.

Λύτρωση

Σκηνοθεσία: Μπιόρν Φράνκλιν, Τζόνι Μαρτσέτα

Σενάριο: Μπιόρν Φράνκλιν

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Γκαμάς, Κόνορ Ο’Χάρα, Ζουλιέν Λεφλέρ, Τζέιμς Κέρμακ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: Neo Films

Η υπόθεση

Ένας παλαίμαχος πυγμάχος, πληγωμένος σωματικά και ψυχικά, βλέπει τα όνειρα και τις σχέσεις του να βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Με την καριέρα του σε πτώση και το παρελθόν του να τον στοιχειώνει, παρασύρεται ξανά σε σκοτεινά μονοπάτια. Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του – να παλέψει για την αγάπη, την ελπίδα και την οικογένειά του.

Τα κύματα της άνοιξης

Σκηνοθεσία: Γίρι Μαντλ

Σενάριο: Γίρι Μαντλ

Πρωταγωνιστούν: Βόιτεχ Βοντοχότσκι, Βόιτεχ Κότεκ, Τάνια Πάουχοβα, Στανισλάβ Μάγιερ, Μάρτιν Χόφμαν

Διάρκεια: 131 λεπτά

Διανομή: Neo Films

Η υπόθεση

Στην Τσεχοσλοβακία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν η ατμόσφαιρα γεμίζει με ροκ-εν-ρολ και φοιτητικές εξεγέρσεις, ένας νεαρός τεχνικός εισέρχεται σε μία από τις πιο διάσημες αίθουσες σύνταξης του δημοσίου ραδιοφώνου. Πολύ γρήγορα, θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης σύγκρουσης ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τη μυστική υπηρεσία πληροφοριών. Καθώς τα γεγονότα επιταχύνονται, η ζωή του και των γύρω του θα τεθεί σε άμεσο κίνδυνο.

Θεϊκό Τυρί

Σκηνοθεσία: Λουίζ Κουρβουαζιέ

Πρωταγωνιστούν: Κλεμάν Φαβό, Μαϊγουέν Μπαρτελεμί, Λούνα Γκαρέ, Ματίς Μπερτράν, Ντιμίτρι Μποντρί

Διάρκεια: 92 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Ο δεκαοκτάχρονος Τοτόνε περνάει τον περισσότερο χρόνο του πίνοντας μπύρες και πηγαίνοντας σε χορούς με την παρέα του. Ωστόσο, η πραγματικότητα έρχεται να τον προσγειώσει απότομα: ξαφνικά, πρέπει να φροντίσει την επτάχρονη αδελφή του και να βρει έναν τρόπο να βγάζει τα προς το ζην. Έτσι, αποφασίζει να φτιάξει το καλύτερο τυρί της περιοχής και να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αγροτικών προϊόντων, με έπαθλο 30.000 ευρώ.