Πρεμιέρα κάνει η ταινία δράσης, «Cleaner» με την Daisy Ridley στον πρωταγωνιστικό ρόλο να μοιάζει με τη θηλυκή εκδοχή του Τζον Μακλέιν στο «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει». Εξάλλου, η νέα ταινία του Μάρτιν Κάμπελ έχει σαφείς επιρροές από τη διάσημη σειρά ταινιών δράσης με τον Μπρους Γουίλις.

Στο σύγχρονο Λονδίνο, μια ομάδα ριζοσπαστικών ακτιβιστών καταλαμβάνει το ετήσιο γκαλά μιας ενεργειακής εταιρείας, συλλαμβάνοντας 300 ομήρους προκειμένου να αποκαλύψουν τη διαφθορά των οικοδεσποτών. Ο αγώνας τους παίρνει άλλη τροπή όταν ένας από τους εξτρεμιστές ξεκινά τις δολοφονίες για να στείλει το αναρχικό του μήνυμα στον κόσμο. Οι τύχες των ομήρων βρίσκονται στα χέρια μιας πρώην στρατιωτικού που εργάζεται στον καθαρισμό των παραθύρων και η οποία αναλαμβάνει να σώσει τους παγιδευμένους μέσα στο κτίριο, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου αδελφού της, κρεμασμένη 50 ορόφους ψηλά στο εξωτερικό του κτηρίου.

Μια κουκίδα που αιωρείται στην πλευρά ενός ουρανοξύστη 50 ορόφων με γυάλινη πρόσοψη, η δουλειά του καθαριστή παραθύρων δεν είναι για τους λιπόψυχους. Λόγω της εξειδικευμένης εκπαίδευσής τους σε μεγάλα ύψη, πολλοί καθαριστές ουρανοξυστών του Λονδίνου είναι στην πραγματικότητα πρώην στρατιωτικοί. Σε ύψος 213 μέτρων στον αέρα, οι συνήθεις κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την πολύωρη εντατική εργασία σε κατάσταση ισορροπίας και τις επισκέψεις πουλιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Για την Joey, την οποία υποδύεται η Daisy Ridley (Star Wars: Episode VII-VIII-IX, Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές-Murder on The Orient Express), περιλαμβάνει επίσης την προσπάθεια να σταματήσει μια οικοτρομοκρατική ομάδα από το να σκοτώσει εκατοντάδες ομήρους. Αυτή η ιδέα, καθώς και το σενάριο, είναι αυτά που έκαναν τον σκηνοθέτη Martin Campbell (Casino Royale, Η Μάσκα του Ζορό-The Mask of Zorro) να πει το ναι.

Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Ο Simon [Uttley] έγραψε ένα καταπληκτικό σενάριο. Είναι ένα από εκείνα που σε κάνουν να θες να το διαβάσεις όλο με τη μία γιατί είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε ως ιστορία – κάποια που παρακολουθεί απέξω όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κτηρίου. Μου άρεσε επίσης πολύ το γεγονός ότι είναι μια γυναίκα πρωταγωνίστρια – σε τόσες ταινίες με ηρωίδες γυναίκες, οι γυναίκες τείνουν να είναι υπεράνθρωπες, ωστόσο, εδώ, όλα είναι μέσα στις δυνατότητες των χαρακτήρων.»

Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο ανατρέπει ορισμένα από τα κλισέ αυτού του είδους, είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των μελών της οικοτρομοκρατικής ομάδας. Όπως αναφέρει ο Martin: «Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των γενεών. Υπάρχουν τα παλαιότερα, μη βίαια μέλη, που αντιπαρατίθενται με τα νεότερα, πιο βίαια μέλη. Η σύγκρουση εντός αυτής της ομάδας προσθέτει ένα ενδιαφέρον και ασυνήθιστο στοιχείο στην ιστορία». Για την Daisy Ridley, ο συνδυασμός δράσης και αδελφικής αγάπης ήταν αυτός που την έκανε να θέλει να συμμετάσχει στην ταινία.

Όπως δηλώνει η ίδια: «Μου άρεσε πολύ το σενάριο – το διάβασα απνευστί. Η Joey ως χαρακτήρας είναι επίσης πολύ διασκεδαστική – είναι απόλυτη και αποτελεσματική. Ωστόσο, εκτός από αυτό, είναι περίπλοκη με τα ελαττώματά της, αλλά αγαπάει τον αδελφό της και θέλει να τον βοηθήσει και την ίδια στιγμή να σώσει κι άλλους ανθρώπους. Η σχέση μεταξύ των δύο αδελφών είναι τόσο συγκινητική, πολυεπίπεδη και περίπλοκη, και ανυπομονούσα πραγματικά να το δείξω αυτό». Ο Taz Skylar, ο οποίος υποδύεται τον Noah, θεώρησε ότι η ιστορία ήταν συναρπαστική και θύμιζε σπουδαίες παλιές ταινίες δράσης. Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Νιώθω πως η ταινία θέλει να είναι μια ταινία δράσης που να μοιάζει με εκείνες τις σπουδαίες ταινίες δράσης που βλέπαμε πριν από χρόνια. Νομίζω ότι το έκανε πολύ καλά και είχε αξιόλογους χαρακτήρες».

Ο Clive Owen, ο οποίος υποδύεται τον Marcus και ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Martin Campbell, ανυπομονούσε να συνεργαστεί ξανά μαζί του: «Είχα πολύ καλές αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί και πέρασα υπέροχα. Όταν ξέρεις ότι σου αρέσει ο σκηνοθέτης και τον εκτιμάς, αυτό κάνει την απόφαση πολύ πιο εύκολη. Μου άρεσε ο χαρακτήρας και μου άρεσε η ιδέα να τον σκηνοθετήσει ο Martin. Για αυτού του είδους την ταινία, δεν υπάρχει κανείς καλύτερος, επειδή είναι εξαιρετικά έμπειρος με τη δράση».

Ο παραγωγός Callum Christopher Grant ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό το έργο, καθώς θύμιζε παλαιότερες βρετανικές ταινίες δράσης: «Το έργο διαδραματίζεται στην πλευρά ενός ουρανοξύστη, οπότε το διακύβευμα είναι υψηλό – κυριολεκτικά. Μελετήσαμε ταινίες όπως η ταινία Τηλεφονικός Θάλαμος (Phone Booth) και νιώσαμε ότι τα τελευταία πέντε ή δέκα χρόνια δεν υπήρχαν αρκετές τέτοιες ταινίες δράσης. Έτσι, ήταν πραγματικά συναρπαστικό να συμμετέχω σε αυτήν την ταινία.»

Παρά το γεγονός ότι είναι έμπειρος στη σκηνοθεσία ταινιών δράσης, ο Martin παραδέχεται ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ κάτι σε τέτοιο ύψος. Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Καθώς μεγάλο μέρος της δράσης λαμβάνει χώρα στα μισά του ουρανοξύστη, υπάρχει μια τεράστια πρόκληση για την αποτύπωσή της. Δεν μπορείς απλώς να βγεις έξω τη νύχτα και να κινηματογραφήσεις όλα αυτά τα πράγματα στο πλάι του κτηρίου. Η δράση λαμβάνει χώρα αρχικά στο εξωτερικό του κτηρίου, καθώς η Joey παρακολουθεί τι συμβαίνει στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια, το θέμα είναι η προσπάθειά της να μπει μέσα για να τους σταματήσει και να σώσει τον αδελφό της».

Όντας πρώην στρατιωτικός, η Joey διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες. Προκειμένου αυτό να είναι πειστικό, η Daisy εκπαιδεύτηκε και συνεργάστηκε με χορογράφους κασκαντέρ, ώστε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές. Όπως δηλώνει ο Callum: «Η Joey έχει εκπαιδευτεί ως στρατιώτης, οπότε έχει την ικανότητα να τα βάλει να τους οικοτρομοκράτες. Η Daisy έκανε εντατικές πρόβες στη χορογραφία και πολλή εξάσκηση με τους εκπαιδευτές. Υπήρχε μια ομάδα δούλευε μαζί της κατά την προετοιμασία των γυρισμάτων».

Όταν έψαχναν να βρουν ποιος θα υποδυθεί την Joey, η δημιουργική ομάδα ήξερε ότι χρειαζόταν κάποια ικανή για έντονες σκηνές δράσης, καθώς και για πιο συγκινητικές αλληλεπιδράσεις με τον αδερφό της. Ο Callum ήξερε ότι η Daisy θα ήταν η τέλεια επιλογή, και θα μπορούσε να φέρει άφθονη εμπειρία στον χαρακτήρα: «Ειλικρινά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί την Daisy έτσι. Φέρνει μια απίστευτη ζωντάνια και τσαμπουκά σε έναν πολύ βρετανικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα που ήταν κάποτε στο στρατό και είναι πολύ ικανή, όπως είναι και η ίδια η Daisy. Ο τρόπος που υποδύεται την Joey είναι πολύ προσγειωμένος, αλλά και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε».

Σκηνοθεσία: Martin Campbell

Πρωταγωνιστούν: Daisy Ridley, Taz Skylar, Clive Owen