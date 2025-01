Το Cinobo Πατησίων υποδέχεται το νέο έτος με ένα πρόγραμμα έτοιμο να προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές στιγμές. Από κλασικά αφιερώματα μέχρι αποκλειστικές προβολές, νέες κυκλοφορίες, μεταμεσονύκτιες συναντήσεις και πολλές εκπλήξεις, μας δίνουν ραντεβού και το 2025.

Ο πρώτος μήνας του χρόνου είναι αφιερωμένος στον μοναδικό Stanley Kubrick. Έξι από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του θρυλικού σκηνοθέτη ζωντανεύουν ξανά στη μεγάλη οθόνη του Cinobo Πατησίων, αναδεικνύοντας το μοναδικό ταλέντο ενός ασύγκριτου δημιουργού.

Ακόμη, το Patision Exclusives, μια νέα κινηματογραφική ενότητα, φέρνει ταινίες που προβάλλονται αποκλειστικά στο Cinobo Πατησίων, εξασφαλίζοντας μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του σινεμά.

Στα highlights του μήνα, το Alien Quadrilogy στις 18 Ιανουαρίου θα χαρίσει επικές στιγμές στους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, οι οποίοι θα απολαύσουν έναν μαραθώνιο αφιερωμένο στις τέσσερις πρώτες ταινίες του Alien franchise.

Ακόμη, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Nosferatu του Robert Eggers, το Cinobo Πατησίων γυρνά στις απαρχές του μύθου με την προβολή της κλασικής δημιουργίας του Werner Herzog, «Νοσφεράτου: Ο Δράκουλας της Νύχτας». Τέλος, το Film Pit Podcast παρουσιάζει το σκοτεινό αριστούργημα του Buddy Giovinazzo, «Combat Shock», μια συγκλονιστική εξερεύνηση της μεταπολεμικής απόγνωσης και της ανθρώπινης ψυχής.

Στις νέες κυκλοφορίες, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πρώτοι το συγκλονιστικό Tatami, αλλά και το βραβευμένο στις Κάννες «Όλα Όσα Φανταζόμαστε ως Φως» (All We Imagine as Light), μια ταινία που αγαπήθηκε από κριτικούς και αποτελεί μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες του 2024.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Ιανουαρίου 2025:

Six Films by Stanley Kubrick

Έξι εμβληματικές ταινίες του Stanley Kubrick προβάλλονται στο αφιέρωμα Six Films by Stanley Kubrick.

Patision Exclusives

Μια νέα ενότητα με ταινίες που προβάλλονται αποκλειστικά στο Cinobo Πατησίων.

Cinobo Patision x The Film Pit Podcast

Το Film Pit Podcast παρουσιάζει το στοιχειωτικό Combat Shock του Buddy Giovinazzo.

Alien Quadrilogy

Στις 18 Ιανουαρίου σας περιμένει ένας συγκλονιστικός μαραθώνιος με τις τέσσερις πρώτες ταινίες του θρυλικού Alien Franchise.

Special Screening: Nosferatu

Με αφορμή το νέο Nosferatu του Robert Eggers, το Cinobo Πατησίων παρουσιάζει το κλασικό Νοσφεράτου: Ο Δράκουλας της Νύχτας του Werner Herzog.

Midnight Express

Κάθε Σάββατο, το Cinobo Πατησίων φιλοξενεί μεταμεσονύκτιες προβολές με ταινίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, επιλεγμένες από τον Άκη Καπράνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Cinobo Πατησίων θα βρείτε εδώ.