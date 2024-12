Με 7 θεματικές και 40 ταινίες από κινηματογραφιστές και κινηματογραφίστριες από 21 χώρες, το 7o Athens Short Film Festival γεμίζει τον κινηματογράφο Μικρόκοσμο με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο από τις 12-15 Δεκεμβρίου.

Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικά είδη ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που άλλοτε κωμικά και άλλοτε δραματικά προσεγγίζουν προκλήσεις, ανησυχίες και θέματα της σύγχρονης ζωής. Αγγίζοντας διαφορετικά θέματα, οι 7 ενότητες συνθέτουν μια ολική εικόνα μέσα στην οποία όλα μας βρίσκουμε αυτά που μας χαρακτηρίζουν, προβληματίζουν και ορίζουν.

Η πόλη, πάντα από τα κεντρικά θέματα του ASFF έχει και φέτος τη δική της ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «The city sings to me». Μέσα από 6 ιστορίες το αστικό τοπίο μεταμορφώνεται τόπο αλληλεπίδρασης. Ανάμεσα σε άλλες ταινίες, αυτό το πρόγραμμα έχει το βραβευμένο διεθνώς «Closing Dynasty» του Lloyd Lee Choi, το «Solitaire» του Νικόλα Κωστή με την Μυρτώ Αλικάκη και την Ισπανική κωμωδία του Enrique Buleo «Women Visiting a City».

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει για ακόμα μια χρονιά μια ενότητα αφιερωμένη στις θηλυκότητες. Το «This is a girl’s world» ανοίγει το Athens Short Film Festival 2024 με 5 ταινίες που εστιάζουν σε βιώματα, ιστορίες μυθοπλασίας, απόψεις και αφηγήσεις γυναικών από διάφορα μέρη του κόσμου, από τις Φιλιππίνες και την Αφρική μέχρι την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη δεύτερη μέρα, η θεματική «Dads |with| issues» βάζει στο μικροσκόπιο την πατρική φιγούρα μέσα από διαφορετικές ιστορίες σχέσεων πατέρα-παιδιού. Απόντες πατεράδες. Παιδιά σε αναζήτηση του εαυτού τους. Προβληματικές σχέσεις. Όλα μαζί και όσα καθορίζουν το μετά παρουσιάζονται από διάφορες οπτικές μέσα από 5 ταινίες Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών. Το «Lemon Tree» της Rachel Walden (πρεμιέρα στο Cannes Directors’ Fortnight 2023), το βραβευμένο με 122 βραβεία και 94 υποψηφιότητες «Our Males and Females» του Ιορδανού Ahmad Alyaseer και το «Days of a Lilac Summer» της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου είναι κάποιες από τις ταινίες του προγράμματος.

Πέρα από τις ειδικές θεματικές, στο πρόγραμμα του ASFF εισάγονται για πρώτη φορά τα shorts mixtape. Τρία προγράμματα που συνθέτονται από ταινίες που κοινό στοιχείο έχουν μια έννοια, ένα είδος ταινίας ή μια αισθητική σαν μια homemade κασέττα γραμμένη με προσωπικές επιλογές. Ιστορίες αγάπης και σχέσεων στο «Shorts mixtape: the lovesick one», σκοτεινά περιστατικά ή παιχνίδια του μυαλού στο «Shorts mixtape: the eerie one», και κωμικές και περίεργες καταστάσεις στο «Shorts mixtape: the absurd one».

Το πρόγραμμα προβολών του Athens Short Film Festival 2024 ολοκληρώνεται την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, με τη θεματική «My place in this world» η οποία επικεντρώνεται σε ιστορίες για την αυτογνωσία, αποδοχή και ένταξη σε στα διαφορετικά στάδια της ζωής μας. Το Φεστιβάλ θα κλείσει όπως και πέρσι στο Strange Brew με το Beer ‘N’ Greet πάρτυ το οποίο θα ακολουθήσει μετά το τέλος των προβολών.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται Q&A σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και παράλληλες δράσεις.

Ώρα έναρξης: 19.00

Τιμή εισιτηρίου:

Γενική είσοδος ανά ημέρα: 8 €

Τιμή εισιτηρίου ανά προβολή: 5€

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των προβολών στο athensshortfilmfest.com

Κινηματογράφος Μικρόκοσμος

Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα