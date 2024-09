Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αρκετές ταινίες που θα σας στείλουν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρώτη και καλύτερη η Lee με την Κέιτ Γουίνσελτ στον πιο απαιτητικό ρόλο της καριέρας της και την ίδια να χαρίζει μια εξαιρετική ερμηνεία.

Πρεμιέρα, κάνουν και ελληνικές παραγωγές και σίγουρα ξεχωρίζουμε το «Buzzheart» του Ντένη Ηλιάδη, με την Εβελίνα Παπούλια και τον Γιώργο Λιάντο – να κάνουμε κι ένα μικρό γκόσιπ εδώ, αναφέροντας πως το πρώην ζευγάρι συνεργάζεται ξανά πολλά χρόνια μετά το διαζύγιό τους, ενώ η κόρη τους Αφροδίτη Λιάντου ερμηνεύει μαζί με τους The Man from Managra μια διασκευή του τραγουδιού του Robert Palmer «Johnny and Mary».

Lee

Σκηνοθεσία: Ελεν Κούρας

Σενάριο: Λιζ Χάνα, Μαριόν Χιούμ, Τζον Κόλι

Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά

Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Γουίνσλετ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Αντρεα Ράιζμπορο, Αντι Σάμπεργκ, Μαριόν Κοτιγιάρ

Διάρκεια: 116 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

H πορεία της Λι Μίλερ από μοντέλο του φωτογράφου Μαν Ρέι σε μια απ’ τις σημαντικότερες ανταποκρίτριες και φωτογράφους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Χάρη στο μοναδικό ταλέντο και το αχαλίνωτο πείσμα της κατάφερε να απαθανατίσει μερικές αξέχαστες εικόνες, μεταξύ των οποίων και μία φωτογραφία της ίδιας στο μπάνιο του Χίτλερ.

Buzzheart

Σκηνοθεσία: Ντένης Ηλιάδης

Σενάριο: Ντένης Ηλιάδης

Φωτογραφία: Εβαν Μαραγκουδάκης

Μουσική: Coti K, Βασίλης Ντοκάκης

Πρωταγωνιστούν: Εβελίνα Παπούλια, Κωνσταντίνα Μεσσήνη, Γιώργος Λιάντος, Κλαούντιο Κάγια

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Ο Αργύρης, ένας ντροπαλός 19χρονος, γνωρίζει τη Μαίρη, μία κοπέλα τελείως έξω από τα κυβικά του. Της ζητά δειλά να βγουν και, προς μεγάλη του έκπληξη, αυτή δέχεται και τον καλεί αμέσως για ένα τριήμερο στο εξοχικό των γονιών της, όπου τον παρουσιάζει ως το αγόρι της. Οι γονείς της Μαίρης όμως, σύντομα του εκμυστηρεύονται πως η κόρη τους αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και πως, προκειμένου να βεβαιωθούν πως ο Αργύρης είναι το κατάλληλο ταίρι για αυτήν, θα πρέπει να τον υποβάλλουν σε κάποια τεστ συμπεριφοράς. Η Μαίρη, από την άλλη, του εξηγεί πως η μητέρα της ήταν λαμπρή επιστήμων της πειραματικής συμπεριφορικής ψυχολογίας στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη του ’70 και τον παροτρύνει να κάνει ό,τι του πουν. Μία σειρά συμπεριφορικών (και άλλων) τεστ ξεκινά, σχεδόν κωμικά στην αρχή – σύντομα όμως τα τεστ γίνονται όλο και πιο τρομακτικά και επικίνδυνα, ενώ σκηνές του παρελθόντος που έρχονται στο φως αρχίζουν να αποκαλύπτουν μία οικογενειακή δομή με εντελώς αντίθετες μεταξύ τους ισορροπίες. Ο Αργύρης γίνεται πειραματόζωο στο όνομα της αγάπης, προσπαθώντας να επιβιώσει. Κανείς, όμως, δεν είναι αυτό που φαίνεται και ενώ ένα σκοτεινό μυστικό αρχίζει να ξετυλίγεται, το τριήμερο στην εξοχή μετατρέπεται σε ένα πραγματικό πεδίο μάχης που θα τους σημαδέψει όλους.

Μην σε αγγίξει το Κακό

Σκηνοθεσία: Αλεξάντρ Αζά

Σενάριο: Κέβιν Κάφλιν, Ράιαν Γκράσμπι

Πρωταγωνιστούν: Χάλι Μπέρι, Περσι Ντραγκς IV, Αντονι Μπ. Τζένκινς, Μάθιου Κέβιν Αντερσον

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Ένα κακό καταλαμβάνει τον κόσμο πέρα ​​από την πόρτα τους, η μόνη προστασία για μια μητέρα και τους δίδυμους γιους της, είναι το σπίτι τους και ο προστατευτικός δεσμός της οικογένειάς τους. Έχοντας ανάγκη να παραμείνουν δεμένοι ανά πάσα στιγμή –ακόμα και να δένονται με σχοινιά– προσκολλώνται ο ένας στον άλλο, παροτρύνοντας ο ένας τον άλλον να μην αφήνουν το σκοινί και να προσέχουν να μην τους αγγίξει το Κακό. Αλλά όταν ένα από τα αγόρια αναρωτιέται αν το κακό είναι πραγματικό, οι δεσμοί που τους δένουν μεταξύ τους κόβονται, πυροδοτώντας έναν τρομακτικό αγώνα για επιβίωση.

Η Πλεξούδα

Σκηνοθεσία: Λετίσια Κολομπάνι

Σενάριο: Λετίσια Κολομπάνι

Πρωταγωνιστούν: Κιμ Ρέιβερ, Φοτίνι Πελούσο, Μία Μάελζερ

Διάρκεια: 121 λεπτά

Διανομή: Rosebud 21

Η υπόθεση

Ιταλία. Η Τζούλια εργάζεται στη βιοτεχνία του πατέρα της. Όταν εκείνος παθαίνει ένα ατύχημα, η Τζούλια ανακαλύπτει ότι η οικογενειακή επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και παίρνει την κατάσταση στα χέρια της.

Καναδάς. Η Σάρα είναι μια πετυχημένη δικηγόρος εν αναμονή μιας μεγάλης προαγωγής, όταν βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται με την είδηση ότι είναι σοβαρά άρρωστη. Θα μπορέσει να βρει τη δύναμη να παλέψει;

Τρεις ζωές, τρεις γυναίκες, τρεις ήπειροι. Τρεις μάχες που πρέπει να δοθούν. Αν και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, η Σμίτα, η Τζούλια και η Σάρα εν αγνοία τους συνδέονται με έναν αναπάντεχο τρόπο – και δίνουν τις μάχες τους η καθεμιά μόνη της, αλλά και όλες μαζί.

Υπνοθεραπεία

Σκηνοθεσία: Ερνστ Ντε Γκιρ

Σενάριο: Ερνστ Ντε Γκιρ, Μαντς Στέγκερ

Πρωταγωνιστούν: Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Αστα Κάμα Ογκουστ

Διάρκεια: 98 λεπτά

Διανομή: One from the Heart

Η υπόθεση

Τι θα μπορούσε να συμβεί αν άρχιζες να συμπεριφέρεσαι χωρίς να υπολογίζεις τις κοινωνικές συμβάσεις; Ο Αντρέ και η Βέρα είναι ένα νέο ζευγάρι, συνέταιροι σε μια ανερχόμενη νεοφυή εταιρεία. Έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την «Ηπιόνη», μια εφαρμογή για την υγεία της γυναίκας, σε έναν σημαντικό διαγωνισμό. Πριν πάνε εκεί, η Βέρα δοκιμάζει υπνοθεραπεία για να σταματήσει το κάπνισμα. Από εκείνο το σημείο, η συμπεριφορά της αλλάζει και η Βέρα αρχίζει να κάνει πράγματα που εκπλήσσουν τον Αντρέ και δοκιμάζουν τη σχέση και τη συνεργασία τους.

Οι Αζήτητοι

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Οικονόμου

Σενάριο: Μαριάννα Οικονόμου

Μουσική: Βαγγέλης Φάμπας

Διάρκεια: 75 λεπτά

Διανομή: Cine-Doc

Η υπόθεση

Πίσω από έναν τοίχο του ιστορικού νοσοκομείου «Σωτηρία», αποκαλύφθηκαν τυχαία δεκάδες μικρές βαλίτσες που περιείχαν τα προσωπικά υπάρχοντα εκατοντάδων ασθενών που πέθαναν από φυματίωση στο νοσοκομείο, μεταξύ 1945 – 1975. Κανείς ποτέ δεν αναζήτησε τη σωρό ή τα υπάρχοντά τους. Μέσα από την αλληλογραφία των ασθενών με τους συγγενείς τους, το αρχειακό υλικό, την αναζήτηση ζώντων απογόνων και τις συναντήσεις με γιατρούς σήμερα, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει μια ιστορία πόνου και τραύματος, αλλά και αγάπης, ελπίδας και σθένους στην μεταπολεμική Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από ογδόντα χρόνια.

Σκηνοθεσία: Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ

Σενάριο: Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ

Πρωταγωνιστούν: Γιαν Γκούναρ Ρόιζε, Θόρμπιορν Χαρ, Σίρι Φόρμπεργκ, Μπριγκίτε Λάρσεν

Διάρκεια: 125 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Δύο καπνοδοχοκαθαριστές που ζουν σε μονογαμικούς, ετεροφυλόφιλους γάμους καταλήγουν και οι δύο σε καταστάσεις που αμφισβητούν τις απόψεις τους για τη σεξουαλικότητα και τους ρόλους του φύλου.

Η Ληστεία του Βερολίνου

Σκηνοθεσία: Τόμας Αρσλαν

Σενάριο: Τόμας Αρσλαν

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Ματίσεβιτς, Μαρίε Λόιενμπεργκερ, Αλεξάντερ Φέλινγκ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Δώδεκα χρόνια αφότου ο… επαγγελματίας εγκληματίας Τρόιαν αναγκάστηκε να φύγει από το Βερολίνο, επιστρέφει για ν’ αναζητήσει νέα συμβόλαια. Δεν έχει μία και χρειάζεται δουλειά. Αλλά το Βερολίνο έχει αλλάξει κι οι παλιές επαφές του είναι, πια, εκτός πιάτσας. Επιπλέον, στον νέο, ψηφιακό κόσμο, τού είναι δύσκολο να εφαρμόσει το αξίωμά του, ότι δουλεύει μόνο με μετρητά. Κι όμως, η Ρεμπέκα, μεσάζων, του προτείνει ένα επικερδές σχέδιο: πρέπει να κλαπεί ένας πίνακας από το μουσείο. Ο Τρόιαν θα ξαναβρεθεί με την παλιά του ομάδα και με νέες προσθήκες, όμως ο πελάτης έχει άλλα σχέδια για το μέλλον του Τρόιαν, που δεν τον βλέπουν, απαραίτητα, ζωντανό.

Transformers One

Σκηνοθεσία: Τζος Κούλεϊ

Σενάριο: Ερικ Πίρσον, Αντριου Μπάρερ, Γκάμπριελ Φεράρι

Με τις φωνές των: Κρις Χέμσγουορθ, Μπράιαν Τίρι Χένρι, Κίγκαν-Μάικλ Κι, Σκάρλετ Τζοχάνσον

Διάρκεια: 104 λεπτά

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Πριν γίνουν ορκισμένοι εχθροί, ήταν φίλοι, δεμένοι σαν αδέρφια, και οι επιλογές τους άλλαξαν τη μοίρα του πλανήτη Cybertron για πάντα.

Άνοιξε τα Μάτια

Σκηνοθεσία: Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ

Σενάριο: Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, Ματέο Χιλ

Πρωταγωνιστούν: Εντουάρντο Νοριέγκα,Πενέλοπε Κρουζ, Φελ Μαρτίνεζ, Νάζβα Νίμρι,

Διάρκεια: 119 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Ο νεαρός Σίζαρ έχει τα πάντα. Ομορφιά, χρήμα, γυναίκες. Κάποια μέρα ο φίλος του Πελάγιο του παρουσιάζει τη νέα του κοπέλα, την Σοφία, την οποία ερωτεύεται. Αμέσως βάζει σκοπό να την κερδίσει, αλλά πρώτα πρέπει να ξεφορτωθεί την πρώην του, Νουρία, που είναι παράφορα ερωτευμένη μαζί του και έτσι προτιμά να ρίξει το αμάξι του σε ένα δέντρο. Ως αποτέλεσμα εκείνη χάνει τη ζωή της και ο Σίζαρ την ομορφιά του. Το πρόσωπο του παραμορφώνεται, αλλά αυτό δε δείχνει να ενοχλεί τη Σοφία, που του εξομολογείται τον έρωτά της. Όλα δείχνουν να αλλάζουν, όταν βρίσκουν έναν γιατρό που υπόσχεται να διορθώσει τη ζημιά που έχει προκληθεί. Όμως, ο εφιάλτης τώρα αρχίζει.