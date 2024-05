Ο Νίκολας Κέιτζ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως κατά συρροή δολοφόνος, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία του Osgood Perkins, «Longlegs».

Το «Longlegs», το οποίο λέγεται ότι ανήκει «στη σφαίρα των κλασικών ψυχολογικών θρίλερ του Χόλιγουντ», είναι το τελευταίο έργο του είδους από τον σκηνοθέτη Osgood Perkins, ο οποίος είναι ο γιος του ηθοποιού Anthony Perkins, που έμεινε περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του ως Norman Bates στο κλασικό «Psycho» του Alfred Hitchcock.

Ο νεότερος Perkins έχει χτίσει τη δική του καριέρα, με τις προηγούμενες σκηνοθετικές του προσπάθειες να περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Blackcoat’s Daughter (a.k.a. February)», «I Am the Pretty Thing That Lives in the House» και «Gretel & Hansel», καθώς και ένα επεισόδιο της πρόσφατης αναβίωσης του «The Twilight Zone».

Έχει, επίσης, εργαστεί στα σενάρια για το θρίλερ «Removal», το αστυνομικό θρίλερ «Cold Comes the Night» και την ταινία τρόμου «The Girl in the Photographs».

Η υπόθεση και το καστ της ταινίας

Για πολλούς, το πιο εντυπωσιακό πράγμα στο «Longlegs» είναι το καστ. Η Maika Monroe, η οποία έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως «It Follows», «The Guest», «Independence Day: Resurgence», «Tau», «Villains», «The Stranger», «Watcher» και «God Is a Bullet», πρωταγωνιστεί ως η πράκτορας Lee Harker του FBI, μια ταλαντούχα νεοσύλλεκτη που της ανατέθηκε η άλυτη υπόθεση ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου.

Καθώς η υπόθεση παίρνει αναπάντεχες όσο και περίπλοκες τροπές, φέρνοντας στο φως στοιχεία για τον αποκρυφισμό, η Harker ανακαλύπτει μια προσωπική σχέση με τον ανελέητο δολοφόνο και πρέπει να τρέξει κόντρα στον χρόνο για να τον σταματήσει πριν κόψει το νήμα της ζωής μίας ακόμη αθώας οικογένειας.

Τον κατά συρροή δολοφόνο υποδύεται ο θρυλικός Νίκολας Κέιτζ. Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι Alicia Witt («Urban Legend», «Fright Night Lights», «Justified», «Twin Peaks», «The Exorcist») και Blair Underwood («Agents of S.H.I.E.L.D.», «L.A. Law», «Dear White People», «American Crime Story», «Bad Hair»).

Δείτε το τρέιλερ