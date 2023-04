Το HBO επιβεβαίωσε επίσημα την επόμενη σειρά του σύμπαντος του Game of Thrones μετά το House of the Dragon.

Σύμφωνα με το Lordoftheseries.gr το δίκτυο έδωσε παραγγελία σειρά με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, το εδώ και καιρό αναπτυσσόμενο έργο που εμπνέεται από τις νουβέλες “Tales of Dunk and Egg” του συγγραφέα George R.R. Martin.

Η είδηση αποκαλύφθηκε καθώς η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε τη νέα της πλατφόρμα streaming που συνδυάζει το HBO Max και το Discovery+, και θα ονομάζεται Max.

Ανακοινώθηκε επίσης η επίσημη περιγραφή της σειράς:

«Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόνταν στο Westeros… ένας νεαρός, αφελής, αλλά γενναίος ιππότης, ο Ser Duncan the Tall, και ο διαστροφικός του σιωπηλός έφηβος, ο Egg. Καθώς οι Targaryen κυβερνούν ακόμα τον Iron Throne και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμη ξεχαστεί, μεγάλα πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνες περιπέτειες περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασυναγώνιστους φίλους».

Ο Ryan Condal, συν-δημιουργός και showrunner του House of the Dragon, είναι επίσης στην ομάδα ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Vince Gerardis, ο οποίος ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός και στα Game of Thrones και House of the Dragon. Ο Martin είχε προηγουμένως προδώσει ότι η πρώτη σεζόν θα ασχοληθεί με το πρώτο μυθιστόρημα στη συλλογή.

Ο Condal είναι τώρα στο Λονδίνο για να εργαστεί στη δεύτερη σεζόν του House of the Dragon, η οποία άρχισε να γυρίζεται αυτήν την εβδομάδα. Αυτή η σειρά αφηγείται την κυριαρχία της αυτοκρατορίας Targaryen στο Westeros, οπότε έχει νόημα ο Condal να συμμετέχει επίσης στην ιστορία Dunk and Egg, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό πλαίσιο.

Υπάρχουν και άλλα σχέδια για σειρές που σχετίζονται με το Game of Thrones, όπως μια prequel σειρά για τον Sea Snake και ένα spin-off με τον Jon Snow που θα πρωταγωνιστήσει ο Kit Harington.

Αναφορικά με ένα prequel για τον Aegon Targaryen και την κατάκτηση της Westeros, αναφέρθηκε ότι συζητήθηκε η πιθανότητα δημιουργίας του, ωστόσο πηγές διευκρίνισαν ότι αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.