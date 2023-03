Το Netflix βγάζει διαρκώς νέο υλικό, όμως απ’ ότι φαίνεται οι Έλληνες μένουν σταθεροί σε κάποια πράγματα, καθώς το You με το δεύτερο μέρος της 4ης σεζόν παρέμεινε στην κορυφή.

Στα αξιοσημείωτα του Top10 είναι η παρουσία του Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη δέκατη θέση.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, το The Glory παραμένει στη δεύτερη θέση των ελληνικών trends, την πεντάδα κλείνουν κατά σειρά τα MH370: The Plane That Disappeared, Sex/Life και Outer Banks, ενώ ακολουθούν το Wrong Side of the Tracks, το The Blacklist, το Outlast, τα Φιλαράκια και το Maestro που προαναφέραμε.