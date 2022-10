Η «Blue Note Records» ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αξιόλογου νέου άλμπουμ σε παραγωγή του Λάρι Κλάιν (Larry Klein) με τίτλο «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen», που παρουσιάζει εκπληκτικές εκτελέσεις των θρυλικών τραγουδιών του Λέοναρντ Κόεν (Leonard Cohen) από μια εξαιρετική σύνθεση τραγουδιστών μεταξύ άλλων των: Νόρα Τζόουνς (Norah Jones), Πίτερ Γκάμπριελ (Peter Gabriel), Γκρέγκορυ Πόρτερ (Gregory Porter) και Ίγκι Ποπ (Iggy Pop).

Ο Λέοναρντ Κόεν ήταν Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Θεωρείτο μουσικός της ποπ, αν και τα τραγούδια του — κυρίως μπαλάντες — είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικανική μουσική κάντρι και την μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ.

«Τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του έγινε ο πιο στενός μου φίλος. Ήταν ο πιο σοφός και αστείος φίλος που είχα ποτέ» λέει ο Κλάιν. Αφού πέθανε, διασκεύαζα συχνά τα τραγούδια του με άλλους καλλιτέχνες. Ο ένας λόγος, φυσικά είναι ότι τα τραγούδια είναι πολύ καλά και ο άλλος ότι βοηθούσε να τον αισθάνομαι γύρω μου». Και συνεχίζει «Ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία να επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα ποιήματα και να τα «φωτίσουμε» με διαφορετικό τρόπο», μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Ίγκι Ποπ (Iggy Pop) διασκευάζει μία από τις τελευταίες επιτυχίες του το «You Want It Darker» του. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και δύο μήνες αργότερα ο Κόεν έφυγε από την ζωή.

«Δεν υπάρχει κανένας σαν τον Λέοναρντ σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Ιγκι Ποπ. Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Pitchfork.