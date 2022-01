Η 1η σεζόν της νέας σειράς φαντασίας της Amazon, Wheel of Time ολοκληρώθηκε και ήδη η παραγωγή δουλεύει πάνω στην 2η σεζόν.

Το lordoftheseries.gr συγκέντρωσε όλα όσα ξέρουμε για την 2η σεζόν της σειράς:

Τα γυρίσματα για την 2η σεζόν έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί

Η 2η σεζόν της σειράς είχε αρχίσει γυρίσματα το καλοκαίρι, και πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο. Η παραγωγή επέστρεψε στην Τσεχία και γνωρίζουμε ότι χρησιμοποίησαν το κάστρο Jindřichův Hradec για περίπου έναν μήνα.

Η σειρά επίσης πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ιταλία και υπάρχουν φήμες πως θα πραγματοποιήθηκαν και ορισμένα γυρίσματα σε Αυστρία και Κροατία. Η 2η σεζόν αναμένεται να ολοκληρώσει τα γυρίσματα τον Φεβρουάριο.

Το βασικό καστ επιστρέφει αλλά υπάρχει μία μεγάλη αλλαγή

Το βασικό καστ της σειράς που μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία πάνω αριστερά, αναμένεται να επιστρέψει για την 2η σεζόν αλλά υπάρχει μία μεγάλη αλλαγή. Ο Barney Harris που υποδύθυκε τον Mat Cauthon στην 1η σεζόν της σειράς θα αντικατασταθεί από τον Donal Finn.

Ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από την σειρά είναι ακόμη άγνωστος αλλά γνωρίζουμε πως δεν επέστρεψε για τα γυρίσματα των 2 τελευταίων επεισοδίων μετά την παύση που είχε κάνει η σειρά λόγω της πανδημίας.

Η 2η σεζόν θα έχει μεγαλύτερο budget

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ένα από τα μεγάλα στελέχη της Amazon, o Vernon Sanders, η εταιρεία είναι πολύ περήφανη για το Wheel of Time και επιβεβαίωσε πως η 2η σεζόν της σειράς θα έχει μεγαλύτερο budget.

Η 2η σεζόν θα καλύψει το 2ο και 3ο βιβλίο

Η 2η σεζόν της σειράς όπως έχει επιβεβαιώσει ο δημιουργός της σειράς Rafe Judkins, θα καλύψει τα γεγονότα και τις ιστορίες των χαρακτήρων από το 2ο βιβλίο με τίτλο The Great Hunt και από το 3ο βιβλιο με τίτλο The Dragon Reborn των οποίων ορισμένες ιστορίες συμπίπτουν χρονολογικά.

O Loial και οι Seanchan θα επιστρέψουν για την 2η σεζόν





Ο Rafe Judkins επιβεβαίωσε πως ο Loial, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο φινάλε της 1ης σεζόν, δεν πέθανε και θα επιστρέψει για την 2η σεζόν της σειράς. Επίσης ο λαός των Seanchan, τους οποίους είδαμε στο φινάλε της 1ης σεζόν θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην ιστορία της 2ης σεζόν και όχι μόνο!

Γνωρίζουμε τον τίτλο του 1ου επεισοδίου της 2ης σεζόν

Η παραγωγή της σειράς έχει δημοσιεύσει τον τίτλο του 1ο επεισοδίου της 2ης σεζόν, ο οποίος είναι «A taste of solitude».

Έχουμε ήδη νέα για το καινούργιο καστ της 2ης σεζόν

Η παραγωγή έχει ήδη ανακοινώσει πολλούς νέους ηθοποιούς που θα είναι μέρος της 2ης σεζόν.

Η πρεμιέρα της 2ης σεζόν θα επηρεαστεί από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Όπως δηλώσε ο Vernon Sanders ένα από τα μεγάλα στελέχη της Amazon, η κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης σειράς φαντασίας, Lord of the Rings θα επηρεάσει και την πρεμιέρα της 2ης σεζόν του Wheel of Time. Γνωρίζουμε πως το Lord of the Rings κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου, οπότε αυτό σημαίνει ότι το Wheel of Time πιθανότατα να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 22 ή πριν το καλοκαίρι, το οποίο είναι πιο απίθανο.