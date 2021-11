Για τους λάτρεις των σειρών φαντασίας η φετινή και η επόμενη χρονιά αναμένονται να είναι μεγάλες καθώς έχουμε μεγάλα projects όπως το House of The Dragon αλλά και την σειρά του LOTR. Μία ακόμη σειρά φαντασίας που μπορεί να μας απασχολήσει αρκετά τα επόμενα χρόνια επίσης είναι το The Wheel of Time, η νέα σειρά της Amazon, η οποία έκανε πρεμιέρα με τα 3 πρώτα επεισόδια της.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία του Robert Jordan, τα οποία συνολικά είναι 14, εκ των οποίων τα 3 τελευταία ολοκληρώθηκαν από τον Brandon Sanderson. Οπότε καταλαβαίνετε πως η τηλεοπτική μεταφορά ενός τόσου μεγάλου κόσμου είναι μία περίπλοκη διαδικασία.

H υπόθεση της σειράς

Η Moraine (Rosamund Pyke) είναι μία Aes Sedai, μέλος ενός πανίσχυρου οργανισμού αποτελούμενου μόνο από γυναίκες, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην μαγεία και με αυτήν προσπαθούν να προστατεύουν τον κόσμο. Χρόνια πριν ο λεγόμενος Δράκος προσπάθησε να φυλακίσει τον Σκοτεινό κάτι που απέτυχε να κάνει με αποτέλεσμα να καταστρέψει σχεδόν τον κόσμο, αφήνοντας τους γυναικείους χρήστες της μαγείας να διορθώσουν τα λάθη των αντρών. Γνωρίζοντας λοιπόν μία προφητεία, η Moraine πιστεύει πως ο Δράκος έχει αναγεννηθεί και ταξιδεύει στην περιοχή Emond μαζί με τον φύλακα της, Lan (Daniel Henney) για να τον/την βρει. Εκεί συναντά 5 νεαρά άτομα, τον Rand al’Thor (Josha Stradowski), την Egwene al’Vere (Madeleine Madden), την Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), τον Perrin Aybara (Marcus Rutherford) και τον Mat Cauthon, ένας/μία εκ των οποίων πιστεύει πως είναι ο αναγεννημένος Δράκος αλλά δεν γνωρίζει ποιος/α ακριβώς. Έτσι το το γκρουπ αυτό ξεκινά ένα ταξίδι, με την Moraine να προσπαθεί να τους προστατέψει από τους δυνάμεις του Σκοτεινού.

Οι χαρακτήρες και οι ηθοποιοί της σειράς

Τα πρώτα 3 επεισόδια μας εισάγουν σε μία πληθώρα χαρακτήρων, καποίοι οι οποίοι φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν αρκετά στα επόμενα επεισόδια ενώ άλλοι λιγότεροι. Νομίζω πως η Amazon έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το καστινγκ καθώς οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι αρκετά καλές και οι χαρακτήρες φαίνεται πως είναι αρκετά περίπλοκοι, κάτι που σε κάνει να ανυπομονεις να μάθεις περισσότερα για αυτούς στην συνέχεια. Η Zoe Robins και η Rosamund Pike ξεχωρίζουν θα λέγαμε για τις ερμηνείες τους ως Nynaeve και Moraine αντίστοιχα, και σίγουρα θα απολαύσετε τις σκηνές μάχης στις οποίες εμπλέκονται. Τα πρώτα 3 επεισόδια μας δίνουν επίσης και ορισμένους δευτερεύοντες χαρακτήρες, συγκεκριμενα ένα γκρουπ ανθρώπων, για τους οποίους ανυπομονώ να μάθω περισσότερα στην συνέχεια.

Η σκηνοθεσία και η μουσική επένδυση της σειράς

Σκηνοθετικά τα πρώτα 3 επεισόδια είναι αρκετά εντυπωσιακά. Τα ειδικέ εφέ έχουν γίνει με έναν εξαιρετικό τρόπο που μας βοηθούν να καταλάβουμε πράγματα για την υπόθεση της σειρά όπως για παράδειγμα πως διοχετεύουν την ενέργεια τους οι Aes Sedai. Παράλληλα ορισμένες τοποθεσίες που βλέπουμε σε αυτά τα επεισόδια σίγουρα κάνουν εξαιρετική δουλειά με το να μας εισάγουν στην ιστορία της σειράς, κάτι το οποίο συνδυάζεται με τις περιγραφές από τους χαρακτήρες μας.

Όσον αναφορά την μουσική επένδυση της σειράς ο Lorne Balfe έκανε για ακόμη μια φορά το θαύμα του, προσφέροντας μας μια σειρά επικών κομματιών που δένουν εξαιρετικά με τις σκηνές δράσης αλλά και με τους χαρακτήρες ενώ παράλληλα το intro της σειράς που μπορείτε να το απολαύσετε από το 2ο επεισόδιο και μετά ταιριάζει γάντι σε μια σειρά φαντασίας όπως το WOT.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Τα πρώτα 3 επεισόδια του WOT μας πρόσφεραν μια θετική πρώτη μάτια στον φανταστικό κόσμο του Jordan, με την σκηνοθεσία, τις ερμηνείες και την μουσική να είναι σίγουρα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν Από την άλλη θεωρώ ότι ο ρυθμός του πρώτου επεισοδίου ήταν αρκετά γρήγορος, κάτι που ίσως να μην σου επιτρέπει να γνωρίσεις αρκετά καλά τους χαρακτήρες, οι οποίοι σίγουρα είναι ενδιαφέροντες.

Σίγουρα η τηλεοπτική μεταφορά μιας τόσης μεγάλης σειράς βιβλίων θα επιφέρει και αλλαγές σε χαρακτήρες αλλά και συμβάντα τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν για την τηλεόραση. Μια πολλά υποσχόμενη αρχή που σίγουρα δεν ήταν τέλεια αλλά τίποτα δεν είναι. Η αλήθεια είναι πως προσπάθησαν να χωρέσουν πολλά μέσα σε αυτά τα 3 επεισόδια κάτι που μπορεί για ορισμένους να είναι υπερβολικό.

Κλείνοντας να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για ορολογίες και στοιχεία της σειράς πατώντας στο X-Ray μέσα στο Amazon Prime.