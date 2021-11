Η αληθινή ιστορία δράματος του American Crime Story που μόλις έλαβε τέλος για αυτή την σεζόν, είναι η τρίτη απόπειρα του δημιουργού Ryan Murphy να μας πείσει ότι θέλει ξανά όλα τα βραβεία για την πάρτη του, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η ανθολογία του FX είναι μαγνήτης Emmy βραβείων με νίκες για τις πρώτες δυο σεζόν καλύτερης σειράς της χρονιάς.

Η σειρά δραματοποιεί τα πολυσυζητημένα γεγονότα του σκανδάλου Clinton – Lewinsky, που τάραξε την Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, στα τέλη της δεκαετίας του 90.

Η ιστορία είναι βασισμένη στο βιβλίο A Vast Conspiracy: The Real Story Of The Sex Scandals That Nearly Brought Down A President του Jeffrey Toobin, και μας εξιστορεί τα γεγονότα από τα μάτια των γυναικών που βρέθηκαν στο κέντρο του κυκλώνα Monica Lewinsky (Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) και Paula Jones (Annaleigh Ashford).

Η πολυαναμενόμενη σεζόν ανακοινώθηκε το 2017 αλλά κάπου αφέθηκε στην άκρη για τεχνικούς λόγους, μέχρι να αναστηθεί ξανά όταν η πραγματική Lewinsky υπέγραψε σαν παραγωγός.

Φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα, καθώς πάλι αργοπορημένα λόγω του Covid.

Εκείνο το βροχερό πρωινό του 1998 στην Ουάσινγκτον, η Monica ξεγελιέται από το FBI να μιλήσει για την σχέση της με τον Πρόεδρο της Αμερικής, μια Συνομωσία που αριστοτεχνικά σχεδιάστηκε από την συνάδελφο της στον Λευκό Οίκο, Linda Tripp.

Σε όλη αυτή την ιστορία του πιο διάσημου ερωτικού σκανδάλου που ζήσαμε, η σειρά μας μεταφέρει και πολλά χρόνια πριν ώστε να παρακολουθήσουμε όλους τους δεσμούς του Clinton, καθώς και την σχέση του με την σύζυγο Hilary.

Με καταπληκτική ακρίβεια στις λεπτομέρειες, παρακολουθούμε τις εκπληκτικές ερμηνείες και ποιότητα παραγωγής που μας έχουν συνηθίσει οι δημιουργοί, καθώς και η ροή των χαρακτήρων ξεδιπλώνεται στον χείμαρρο που προκάλεσε ο αντίκτυπος, με τελικό νικητή τα media της εποχής που ασέλγησαν στην ανθρώπινη αδυναμία όλων των ηρώων, όπου για ακόμη μια φορά ασχέτως της δυναμικής τους θέσης στην κοινωνία, από τον ίδιο τον πλανητάρχη μέχρι την τελευταία καθαρίστρια στο οβάλ γραφείο, φάνηκαν ανήμποροι να εκμεταλλευτούν θετικά κάτι κατακρεουργημένοι στον βωμό της τηλεθέασης.

Καλό θα ήταν να μην αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες στην ήδη γνωστή σε όλους ιστορία, δίνοντας απλά ειδική μνεία στην πρώτη παγκόσμια κατάρρευση του νεοσύστατου τότε internet που μπήκε στις ζωές μας, καθώς και στην ατυχία του θανάτου πέρυσι της Linda Tripp ( η ερμηνεία της Paulson στον ρόλο της, πραγματικά της έχει δώσει από τώρα το χρυσό αγαλματίδιο στην τσέπη), ως όντας η πέτρα του σκανδάλου, όπου δεν πρόλαβε να δει την τελική πρώτη θετική προβολή της εικόνας της, μετά από όλα αυτά τα χρόνια.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Η σειρά των 10 επεισοδίων του FX είναι μια βάναυση λύση αναπάντητων ερωτηματικών σε μια καταπληκτική σεζόν τηλεόρασης, ψυχαγωγεί με την ιδέα ότι αποκρουστικοί άνθρωποι δημιουργούν αποκρουστικούς εχθρούς, οι οποίοι κάνουν τις σωστές ενέργειες για λάθος λόγους.

Διατηρεί έναν μελετημένο αγνωστικισμό για τα χειρότερα εγκλήματα του Bill Clinton, καθώς προτείνει το γεγονός ότι οι αποτυχίες του που ήρθαν στο φως και οι τιμωρίες του που ήταν ομαλές, διαμορφώθηκαν έτσι αδίκως λόγω της θέσης του. Για όλες τις γυναίκες του προέδρου, το πατριαρχικό δηλητήριο που τις τσιμπάει είναι σαν ένα escape room χωρίς έξοδο.