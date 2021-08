Είναι μια από αυτές τις σειρές που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού από την ανακοίνωσή της ακόμα.

Και όχι μόνο γιατί είναι η νέα σειρά των παραγωγών του Game of Thrones, αλλά κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πρωταγωνιστεί η Σάντρα Ο!

The Chair: Η πιο πολυσυζητημένη νέα σειρά του Netflix και πότε την περιμένουμε

The Chair (Η Πρόεδρος) τη λένε και είναι μια μαύρη κωμωδία της Αμάντα Πιτ. Η Σάντρα Ο παίζει τη νέα πρόεδρο ενός κορυφαίου πανεπιστημίου που έχει να διαχειριστεί μια κρίση που προκάλεσε ένας καθηγητής του τμήματος (Τζέι Ντουπλάς).

Ο κόσμος θα τη δει εξαιτίας της Σάντρα Ο, μιας ηθοποιού που λατρεύτηκε παγκοσμίως τόσο για το Grey’s Anatomy όσο και το Killing Eve.

Το The Chair αποτελείται από 6 ημίωρα επεισόδια και περιστρέφεται γύρω από τη νέα πρόεδρο του πανεπιστημίου, την πρώτη ποτέ ασιατικής καταγωγής και γυναίκα επικεφαλής του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας.

Η Σάντρα Ο έχει να διαχειριστεί μια καυτή πατάτα, το σκάνδαλο που προκάλεσε ένας καθηγητής και αναδεικνύεται ολοένα και πιο περίεργο όσο προχωρούν οι εσωτερικές έρευνες.

Ακόμα καλύτερα, τη σειρά υπογράφει ως σεναριογράφος και παραγωγός η Αμάντα Πιτ. Η σταρ της υποκριτικής δεν θα παίξει εδώ πλάι στη Σάντρα, καθώς κάνει το ντεμπούτο της ως δημιουργός σειράς.

Οι λάτρεις του Game of Thrones θα ξέρουν στα σίγουρα πως η Αμάντα Πιτ είναι σύζυγος του David Benioff, ο οποίος με τον συνεργάτη του D.B. Weiss έκλεισαν μια ιδιαιτέρως πλουσιοπάροχη συμφωνία με το Netflix το 2019. Το The Chair είναι η πρώτη δουλειά των δημιουργών του Game of Thrones στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Οι βραβευμένοι Σάντρα Ο (Χρυσή Σφαίρα) και Τζέι Ντουπλάς (Emmy) έχουν καταφέρει να κλέψουν τα βλέμματα του κοινού και όλοι περιμένουν την 20ή Αυγούστου για την Πρόεδρο.

Το The Chair θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021, στο Netflix…