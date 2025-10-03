Τις εντυπωσιακές στιγμές από τη συναυλία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος ξεσήκωσε χιλιάδες θαυμαστές το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, σε μια μαγική μουσική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Βρετανός σούπερ σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, προσφέροντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμφάνιση, στο πλαίσιο της προτελευταίας στάσης της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Περίπου 32.000 θεατές βρέθηκαν στο ιστορικό στάδιο για να απολαύσουν από κοντά έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της ποπ σκηνής.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram την επόμενη μέρα, ο Γουίλιαμς μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο τόσο από τη σκηνή όσο και από τη μοναδική ατμόσφαιρα του Καλλιμάρμαρου. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ποζάρει αγκαλιά με τη διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον καλλιτέχνη να ερμηνεύει μερικές από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες, όπως τα «Angels», «Let Me Entertain You», αλλά και νεότερα τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.