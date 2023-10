Τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία τα μεγάλα στούντιο των Marvel και Disney βομβαρδίζουν τον κινηματογράφο με reboots παλιών ταινιών και αφηγούνται μερικές ιστορίες που αποτυπώθηκαν με εμβληματικό τρόπο στη μεγάλη οθόνη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ξεμένουν από ιδέες οι δημιουργοί και ακολουθούν την πεπατημένη, η πραγματικότητα όμως είναι πιο θλιβερή.

Συγκεκριμένα, εκμεταλλεύονται τη νοσταλγία των θεατών, που προκύπτει από την μοναξιά, την οποία παράγει ο σύγχρονος τρόπος ζωής που ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1990.

Αυτή η αλυσίδα δύσκολα σπάει, ειδικά από τη στιγμή που η πλειοψηφία των ανθρώπων που βιώνει αυτό το συναίσθημα είναι κάτω των 35 ετών, δηλαδή η νέα γενιά και όχι οι μεγαλύτεροι, που έχουν βιώσει περισσότερες κοσμοιστορικές αλλαγές. Έτσι, οι νέοι έχουν γίνει το ιδανικό κοινό για τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο, κάτι που αποτυπώνεται στις εισπράξεις δισεκατομμυρίων που κάνουν από τις ταινίες τους.

To Business Insider επικαλείται μελέτη του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology το 2006 και εξηγεί πως η μοναξιά διαμορφώνει την νοσταλγία στον άνθρωπο.

Στο πείραμα έλαβαν μέρος 43 φοιτητές και σε πρώτη φάση βαθμολόγησαν τα συναισθήματα νοσταλγίας τους, με βάση την κλίμακα UCLA. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες και απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο για το πόσο μοναχικοί νιώθουν. Ωστόσο, οι καθηγητές στη έδωσαν ψευδείς ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να χειραγωγήσουν τις απαντήσεις τους.

Το αποτέλεσμα έδειξε ότι στη πρώτη ομάδα αν και ήταν λιγότερο μοναχικοί, πίστεψαν πως ήταν περισσότερο, οπότε είχαν μεγαλύτερη διάθεση για νοσταλγία. Αντιθέτως, η δεύτερη αν και ήταν πιο πολύ μοναχικοί, θεώρησαν το αντίθετο, οπότε εμφάνισαν λιγότερη διάθεση για νοσταλγία.

Το παράδειγμα του Netflix

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι δεν επενδύουν μόνο οι Marvel και Disney στη νοσταλγία, αλλά όλη η βιομηχανία του θεάματος, απλώς αυτές οι περιπτώσεις είναι οι πιο κραυγαλέες. Ως παράδειγμα έφερε την περίπτωση του Netflix, για να υποστηρίξει την θέση του.

Χαρακτηριστικά έως και το 2018 (πριν οι εταιρείες αγοράσουν πίσω τα δικαιώματα των έργων τους), οι πιο επιτυχημένες σειρές στη συνδρομητική πλατφόρμα ήταν οι εξής: The Office, Friends, Parks and Recreation, Grey’s Anatomy και New Girl. Αυτές οι σειρές δεν ήταν μόνο οι πιο προβεβλημένες, αλλά αποτελούσαν το 17% του συνολικού χρόνου που περνούσαν οι χρήστες του Netflix.

Όσο η καθημερινότητα των ανθρώπων δεν αλλάζει λοιπόν και ειδικά ο τρόπος ζωής τους, η διάθεση για νοσταλγία θα διαιωνίζεται και τα κινηματογραφικά στούντιο θα κυκλοφορούν χιλιοπαιγμένα έργα. Έτσι, το Χόλιγουντ έχουν στα σκαριά ταινίες όπως Ghostbusters, Beetlejuice και Gladiator, αφού οι θεατές αναζητούν ένα αποκούμπι για τα συναισθήματά τους.