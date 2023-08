Οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones στα εδάφη της Ρωσίας διαρκώς πληθαίνουν. Στις 29 Αυγούστου, το Κίεβο εξαπέλυσε την πιο μαζική επιχείρηση μέχρι σήμερα. Μεταξύ των στόχων ήταν και το αεροδρόμιο Pskov κοντά στα σύνορα της Εσθονίας, όπου καταστράφηκαν τουλάχιστον δύο, ενδεχομένως και τέσσερα αεροσκάφη Ilyushin Il-76.

Πρόκειται για μεγάλα αεροσκάφη αερομεταφοράς κυρίως στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού. Ωστόσο αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι η απώλεια των αεροπλάνων, αλλά η τοποθεσία του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο Pskov βρίσκεται στη βορειοδυτική Ρωσία, μόλις 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Εσθονία. Αντίθετα από τα ουκρανικά εδάφη απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σημείο απογείωσης των drones, που εξαπέλυσαν την επίθεση.

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για μεγάλη απόσταση απαιτεί ειδικές δυνατότητες επικοινωνίας. Για παράδειγμα τα προηγμένα αμερικανικά drones αξιοποιούν τις δορυφορικές επικοινωνίες για την υλοποίηση τέτοιων επιχειρήσεων και είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα συστήματα.

Όμως η Ουκρανία, βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων, δεν διαθέτει τέτοια εξελιγμένα drones. Σύμφωνα με το Asia Times, Ρώσοι αξιωματούχοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν πως τα drones που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στο Pskov εκτοξεύτηκαν είτε από το εσωτερικό της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας, είτε από την Εσθονία. Οι εν λόγω υποψίες ενισχύονται και από άλλες επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος – ακόμη και στη Μόσχα – που υποδηλώνουν πως τα drones δεν έχουν απογειωθεί από την Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί έχουν επίσης πραγματοποιήσει μια σειρά από επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε ρωσικό έδαφος, στις οποίες συχνά εμπλέκονται και Ρώσοι πολίτες αντιφρονούντες. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο στόχος του σαμποτάζ είναι στρατιωτικός, ωστόσο έχουν καταγραφεί και πολλές δολιοφθορές σε κτίρια γραφείων, εμπορικά και αποθήκες. Αν και στα ρωσικά ΜΜΕ έχει πέσει ένα πέπλο σιωπής, τα social media δημοσιεύουν αρκετές εικόνες από αυτές τις επιθέσεις, τις οποίες οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κρεμλίνου φαίνονται αδύναμες να σταματήσουν.

Μπορούν αυτά τα χτυπήματα να αλλάξουν τη ροή του πολέμου; Η απάντηση είναι αρνητική. Όμως, όπως έχει επισημανθεί σε σχετική ανάλυση του newsbeast από την πρώτη επίθεση με drones στη Μόσχα, ο στόχος του Κιέβου είναι το μυαλό των Ρώσων πολιτών. Δημιουργώντας το αίσθημα της ανασφάλειας επιδιώκουν να πυροδοτήσουν διχόνοια στη ρωσική κοινωνία και την αμφισβήτηση προς το Κρεμλίνο και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που αδυνατεί να προστατεύσει τις περιουσίες τους.

Όπως έχει διδάξει η ιστορία, όσο πόλεμος παραμένει εκτός συνόρων, η υποστήριξη είναι σχετικά εύκολη. Όμως τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά όταν οι εκρήξεις περάσουν τα σύνορα, πόσο μάλλον όταν φτάσουν ακόμη και στην πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα με τη συμμετοχή Ρώσων στις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, το Κίεβο επιχειρεί να αναδείξει πως υπάρχει σοβαρή αντίθεση στην εξουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), που καλύπτει σε βάθος τις εξελίξεις από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ένας αυξανόμενος αριθμός Ρώσων μπλόγκερ, που ειδικεύονται σε στρατιωτικά θέματα, επικρίνει όλο και πιο έντονα τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για την αδυναμία τους να υπερασπιστούν το ρωσικό έδαφος και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εξαπολύουν επίσης πυρά κατά των ρωσικών ΜΜΕ που δεν καλύπτουν τις επιθέσεις, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες και σύμφωνα με τους επικριτές καταδεικνύει τις προσπάθειες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας να «θάψει» τις αποτυχίες στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο φόβος της Δύσης

Όμως οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας ενέχουν και μια σειρά από κινδύνους που απασχολούν τους συμμάχους της Ουκρανίας και το ΝΑΤΟ. Ο μεγάλος φόβος είναι πως χτυπήματα, όπως αυτό στην αεροπορική βάση στο Pskov, θα μπορούσε να προκαλέσει μια απάντηση από τη Μόσχα στα σύνορα χώρας του ΝΑΤΟ.

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εμπλακεί στη σύγκρουση, ενδεχόμενο που η ίδια η Συμμαχία, αλλά και οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης, έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά από την έναρξη του πολέμου. Ενδεικτική ήταν η επίθεση της Ρωσίας σε αποθήκες σιτηρών στο λιμάνι Izmail, στον Δούναβη. Στην απέναντι όχθη του ποταμού βρίσκεται η Ρουμανία.

Οι Ρώσοι αναμφίβολα, όπως υπογραμμίζει το Asia Times, θα εντείνουν τις κινήσεις για βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, ενισχύοντας τα αμυντικά συστήματά τους για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων με drones. Παράλληλα όμως θα συνεχίσουν να απαντούν σε αυτές και όσο περισσότερο πλήττονται τόσο θα κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους.

Η Δύση γνωρίζει τους κινδύνους, για αυτό και παραμένει επιφυλακτική με τους ουκρανικούς σχεδιασμούς, ιδιαίτερα με επιθέσεις τις οποίες η Ρωσία θα μπορούσε να ερμηνεύσει ως χτυπήματα από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ένα λάθος θα μπορούσε να μετατρέψει τον πόλεμο της Ουκρανίας σε έναν γενικευμένο πόλεμο με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και απρόβλεπτα – ανεξέλεγκτα αποτελέσματα.