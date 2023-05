Το ημερολόγιο έδειχνε 28 Αυγούστου του 1990 και το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν κατάμεστο. Η Τίνα Τέρνερ βγήκε στη σκηνή που είχε στηθεί και ξεσήκωσε τους πάντες με τη φωνή της.

Η επονομαζόμενη «γιαγιά της Ροκ» που έφυγε από τη ζωή στις 24/5 και τότε ήταν 51 ετών έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το απόγευμα της 27ης Αυγούστου.

Πριν τη μεγάλη της συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας «The Foreign Affair – Farewell Tour» είχε κάνει βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και θαύμασε από κοντά την Ακρόπολη, το Ηρώδειο και άλλα αξιοθέατα.

«Πίσω από τη δόξα υπάρχει πολλή δουλειά»

Επίσης η Τίνα Τέρνερ τότε είχε παραχωρήσει και μια τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ και την Ειρήνη Νικολοπούλου και είδε δηλώσει για την ευρωπαϊκή της περιοδεία: «Δεν θα συνεχίσω να περιοδεύω έτσι, μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Ταξιδεύω μέρα νύχτα επί έξι μήνες και δεν σκοπεύω να συνεχίσω να ταξιδεύω έτσι. Ήταν απίθανο, είχα πολύ κόσμο! Ο κόσμος ερχόταν και διασκέδαζε πολύ. Αν είσαι σταρ αυτή είναι η δουλειά σου, πρέπει να το δεχτείς. Πίσω από τη δόξα υπάρχει πολλή δουλειά».

«Δεν μου αρέσουν οι αυταρχικοί άνδρες», είχε πει σε άλλο σημείο στην ίδια συνέντευξη η τραγουδίστρια και είχε αποκαλύψει πως η κηπουρική διακόσμηση ήταν η μεγάλη της αγάπη.

Η συναυλία άργησε να ξεκινήσει λόγω του κόσμου

Η συναυλία που ήταν η πρώτη της και μοναδική στην Ελλάδα είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:30 αλλά η προσέλευση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που οι διοργανωτές καθυστέρησαν την έναρξη κατά 35 λεπτά.

«So you want some action;» φώναξε ανεβαίνοντας στη σκηνή η Tina και ο κόσμος παραληρούσε. Η έναρξη γίνεται με το Steamy Windows και το φινάλε με Be Tender with Me Baby, σε ένα set list 19 τραγουδιών που κράτησε περίπου μιάμιση ώρα.

