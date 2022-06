Σε μια εποχή που αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη είναι οι καλές ειδήσεις, ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την πραγματικότητα στην οποία ζούμε ανά τον κόσμο. Ένα καρουζέλ φωτογραφιών χαράς και οδύνης, ανεμελιάς και προσπάθειας για επιβίωση – όλων εκείνων δηλαδή που κάνουν τη ζωή μας να έχει κάποιο νόημα- είναι αρκετό για να προκαλέσει τα πιο έντονα συναισθήματα στον καθένα από εμάς.

Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, λοιπόν. Αυτό είναι σίγουρο και αποδεδειγμένο. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τις παρακάτω φωτογραφίες. Στις εικόνες που ακολουθούν από το Associated Press συμπυκνώνονται όσα έγιναν στον κόσμο την εβδομάδα που πέρασε.

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία: «Μια αγκαλιά» για καθαρότερους ωκεανούς

Κάτοικοι στο Ρίο ντε Τζανέιρο δημιουργούν μια γραμμή κατά μήκος της παραλίας Copacabana για μια συμβολική ομαδική αγκαλιά με τη θάλασσα για την Παγκόσμια Ημέρα. Η οργάνωση Route Brasil κάλεσε τον κόσμο να συγκεντρωθεί για την εκδήλωση που ονομάστηκε «Αυτή η αγκαλιά» και να μαζέψει τα σκουπίδια στην παραλία, για να επιστήσει την προσοχή στη ρύπανση των ωκεανών.

Gamerimura, Ινδία: Η «θυσία» για την καλή σοδειά και τις βροχές

Ένας Ινδός ινδουιστής ιερέας της φυλής Rabha τρέχει ξυπόλυτος πάνω από καμένα κάρβουνα ως μέρος των τελετουργιών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Baikho στο χωριό Gamerimura κατά μήκος των συνόρων Assam Meghalaya, δυτικά του Gauhati. Κάθε χρόνο, η κοινότητα στο βορειοανατολικό κρατίδιο Assam της Ινδίας γιορτάζει το φεστιβάλ, για να ευχαριστήσει μια θεότητα του πλούτου και να ζητήσει καλές βροχές και καλή σοδειά.

Καράκας, Βενεζουέλα: Μια προσευχή για το φαγητό που είναι δυσεύρετο

Ένα αγόρι στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, προσεύχεται πριν απολαύσει το δωρεάν γεύμα που του προσέφερε η χριστιανική εκκλησία της Νέας Γέννησης, στη γειτονιά. Μια φορά την εβδομάδα, η εκκλησία μοιράζει πάνω από 100 δωρεάν γεύματα σε παιδιά με οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένους.

Βερολίνο, Γερμανία: Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου που στοίχισε την ζωή σε έναν άνθρωπο

Ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων σε μια δημοφιλή εμπορική περιοχή στο κέντρο του Βερολίνου, στη συνοικία Charlottenburg, ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο και συνεχίζοντας για ακόμη 200 μέτρα την πορεία του, όπου και κατέληξε στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ άλλα 14 άτομα τραυματίστηκαν -αρκετά από τα οποία σοβαρά.

Λος Άντζελες, ΗΠΑ: Ευχάριστο διάλειμμα από την πολυάσχολη καθημερινότητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε μια ευχάριστη στιγμή με τον οικοδεσπότη Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος στο γύρισμα της διάσημης και πολύ επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής στην αμερικάνικη τηλεόραση, Jimmy Kimmel Live!, πριν από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της Αμερικής.

Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: Ένα δάκρυ για την αδικοχαμένη Alithia

Ο Μάθιου Μακόναχι, «σπάει» μπροστά στον ανείπωτο πόνο που προκάλεσαν οι μαζικοί πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο στο Uvalde του Τέξας στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν καταφέρνει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κρατώντας στα χέρια του τη φωτογραφία της 10χρονης Alithia Ramirez, η οποία υπήρξε ένα από τα δεκάδες θύματα.

Βερολίνο, Γερμανία: Η απόλυτη συμμετρία στην τέχνη

Μέλη της χορωδίας της όπερας κατά τη διάρκεια πρόβας για την όπερα «Die Meistersaenger von Nuernberg» (Οι Μυστράδες της Νυρεμβέργης) του Ρίχαρντ Βάγκνερ στην «Deutsche Oper Berlin» (Γερμανική Όπερα Βερολίνου) στο Βερολίνο στέκονται παραταγμένοι με απίστευτη συμμετρία στα θεωρία.

Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη: Act για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Μια γυναίκα παρουσιάζει το act της κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την 7η επέτειο του γυναικείου κινήματος Ni Una Menos, ή Not One Less, στο κέντρο του Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Ένα κίνημα που ξεκίνησε το έργο του στην Αργεντινή και κινητοποιήθηκε για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το Ni Una Menos, εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο με παραρτήματα στη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, την Ιταλία, τη Βραζιλία, την Κόστα Ρίκα, τον Ισημερινό και άλλα.

Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία: Ιστορική στιγμή για τη μοναρχία στη Μεγάλη Βρετανία, με την βασίλισσα να γιορτάζει τα 70 χρόνια στο θρόνο

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ εμφανίζονται στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, κατά την τελευταία από τις τέσσερις ημέρες των εορτασμών. Η βασίλισσα Ελισάβετ συμπλήρωσε 70 χρόνια στο θρόνο, κάτι που την καθιστά την μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία της χώρας.

Ντονέτσκ, Ουκρανία: Στην πρώτη γραμμή των σχεδιασμών της επόμενης κίνησης

Με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας να συνεχίζεται, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντόμιρ Ζελένσκι έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στο λαό του. Εδώ βρίσκεται σε μια ενημέρωση στρατιωτικού κοντά στη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Παρίσι, Γαλλία: 14o Ρολάν Γκαρός για τον θρύλο του τένις Ραφαέλ Ναδάλ

Ο Ισπανός θρύλος του τένις Ραφαέλ Ναδάλ σε μια συναισθηματική αντίδραση, καθώς κερδίζει τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούντ στον τελικό αγώνα τους για το γαλλικό ανοιχτό τουρνουά τένις στο στάδιο Ρολάν Γκαρός. Ο Ναδάλ κέρδισε με 6-3, 6-3, 6-0, μια νίκη που του απέφερε το 14ο Ρολάν Γκαρός σε όλη την καριέρα του.

Νορμανδία, Γαλλία: Αναπαράσταση της D- Day

Αναπαραστάτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συγκεντρώνονται στην παραλία Omaha Beach στο Saint-Laurent-sur-Mer της Νορμανδίας, την ημέρα της 78ης επετείου της επίθεσης που βοήθησε να τερματιστεί ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.