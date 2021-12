Πολλοί ήταν αυτοί που σοκαρίστηκαν μετά την εξέλιξη, από το πρώτο επεισόδιο κιόλας, στη νέα σειρά του Sex And The City με το όνομα Αnd Just Like That. Το κείμενο περιέχει spoiler. Ο αγαπημένος χαρακτήρας της σειράς Mr. Big πέθανε στα χέρια της Κάρι Μπράντσο κατά τη διάρκεια της γυμναστικής του πάνω σε ένα ποδήλατο.

O «Τζον Πρέστον», γνωστότερος με το προσωνύμιο «Mr Big» παθαίνει καρδιακή προσβολή έπειτα από εντατική άσκηση σε ένα στατικό ποδήλατο Peloton. Η σκηνή, που διαρκεί αρκετά λεπτά, χάρισε στο συγκεκριμένο επεισόδιο τον τίτλο του: «Και έτσι απλά… ο Big πέθανε».

Τώρα η εταιρεία εξοπλισμού γυμναστικής Peleton θα μπορούσε να μηνύσει το HBO για τη σκηνή στο And Just Like That όπου ο αγαπημένος χαρακτήρας της σειράς χάνει τη ζωή του πάνω σε ένα από τα ποδήλατά της.

Η δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας και ψυχαγωγίας Nancy C. Prager ισχυρίστηκε ότι η Peleton θα μπορούσε ενδεχομένως να μηνύσει το δίκτυο HBO με βάση τη συμφωνία τοποθέτησης προϊόντος.

Η Prager λέει ότι δεν είναι σίγουρη εάν η σειρά είχε συμφωνία με την Peleton, αλλά είπε ότι η εταιρεία παραγωγής πρέπει να έχει «ειδική» άδεια χρήσης του προϊόντος ή των λογότυπών του.

Η εταιρεία μπορεί να ισχυριστεί ότι η εικόνα της απεικονίστηκε με τέτοιο τρόπο που «αμαύρωσε» τη μάρκα και αυτό που αντιπροσωπεύουν, όπως φάνηκε από την πτώση των μετοχών της εταιρείας.

Η εταιρεία θα μπορούσε επίσης να κινηθεί νομικά εναντίον του HBO εάν δεν είχε ενημερωθεί για το πώς θα χρησιμοποιούνταν το προϊόν της στην σειρά.

Η Peloton κάνει ρελάνς με Ράιν Ρέινολντς και… Mr. Big

Ο Ράιν Ρέινολντς είναι εδώ για να σώσει την Peloton, αφηγούμενος μια νέα διαφήμιση που είναι άμεση απάντηση στην οργή για τον θάνατο του Mr. Big στη νέα σειρά «SATC».

Ο ηθοποιός μόλις δημοσίευσε ένα ξεκαρδιστικό κλιπ διάρκειας 38 δευτερολέπτων, κάτι που η Peloton προφανώς χρησιμοποίησε τις τελευταίες ημέρες. Δείχνει τον Κρις Νοθ, ο οποίος υποδύεται τον έρωτα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε όλη της σειράς, να φλερτάρει με την ηθοποιό Τζες Κινγκ.

Η Peloton είπε ότι ο Big δεν πέθανε ως αποτέλεσμα της ποδηλασίας, αλλά εξαιτίας της ζωής που έκανε πριν. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας απάντησε: «Ο κύριος Big έζησε αυτό που πολλοί θα αποκαλούσαν μεγάλη ζωή. Συμπεριλαμβανομένων κοκτέιλ, πούρων και κατανάλωση μπριζολών. Διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο καθώς είχε προηγούμενο καρδιακό επεισόδιο στην 6η σεζόν».

Έτσι στο κλιπ ο Ρέινολντς ενημερώνει για τα θετικά της γυμναστικής και του ποδηλάτου σχολιάζοντας στο τέλος «είναι ζωντανός».