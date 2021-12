Αnd Just Like That: Ο θάνατος του Mr Big, στο πρώτο επεισόδιο, «έτσι απλά» κατέρρευσε τη μετοχή της Peloton Η σκηνή σόκαρε τους τηλεθεατές και ο απόηχος της έφτασε μέχρι τη Wall Street