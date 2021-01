Δάσκαλος αποπλάνησε 15χρονη μαθήτρια – Τη γνώρισε διαδικτυακά

Ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ συνελήφθη επειδή διατηρούσε ερωτική σχέση με 15χρονη μαθήτρια.

Ο 46χρονος John William Gunde, που δίδασκε σε γυμνάσιο του Λονγκ Μπιτς, κατηγορείται για σεξουαλική επαφή με την ανήλικη, σε μια σχέση που κράτησε μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού σταθμού CBSLA, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο Gunde έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

