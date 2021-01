Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο – Λόγω των επεισοδίων διεκόπη η συνεδρίαση στο Κογκρέσο

Επεισόδια σημειώνονται έξω από το Καπιτώλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ. Κάποιοι από αυτούς έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και μπούκαραν στο Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.

JUST IN - Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside. pic.twitter.com/FltlSTeCl4

Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021