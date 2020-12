Σοκαριστική επίθεση 10 σκύλων σε 20χρονη κοντά στο σπίτι της – Της ξέσκισαν το πρόσωπο

Μια 20χρονη αισθητικός δέχτηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων κοντά στο σπίτι της στην ανατολική Ρωσία, με την κατάστασή της να μην είναι καλή.

Η Tatyana Loskutnikova έγινε μέσα σε μια στιγμή θύμα επίθεσης στη Σιβηρία. Τα άγρια σκυλιά τη δάγκωσαν και αφαίρεσαν κομμάτια σάρκας, αφήνοντας σε κάποια σημεία των μελών της μόνο τα κόκαλα.

Όσο για το πρόσωπό της, μοιάζει αγνώριστο πια από όσα έγιναν στις 23 Δεκεμβρίου στα βάθη της Ανατολικής Σιβηρίας, στην πόλη Ουλάν Ουντέ.

Τα σκυλιά τής έσκισαν τη ρούχα, αφήνοντάς τη να ξεπαγιάζει στους -22 βαθμούς Κελσίου.

