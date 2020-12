Πατέρας 28 ετών κατηγορείται ότι δολοφόνησε το μόλις 4 μηνών παιδί του

Για τη δολοφονία της μικρής του κόρης κατηγορείται ένας 28χρονος πατέρας στη Βρετανία. Το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στο σπίτι της οικογένειας και αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο.

Η Γουίλοου Λι βρέθηκε στο σπίτι της στο Λάνκασάιρ την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή μετά από 3 ημέρες.

Η εξέταση των ιατροδικαστών δεν κατάφερε να δώσει σαφή απάντηση για την αιτία του θανάτου του παιδιού και η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 28χρονος πατέρας Τζόρνταν Λι κατηγορήθηκε αρχικά για απόπειρα δολοφονίας αλλά η κατηγορία άλλαξε σε δολοφονία μετά τον θάνατο της Γουίλλου. Αναμένεται σήμερα να εμφανιστεί ενώπιων της δικαιοσύνης.

