Το Ιράν επικρίνει τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία

Καταδικάζει το Ιράν την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας για τους S-400.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ χαρακτήρισε τις κυρώσεις «περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

«Ο εθισμός των ΗΠΑ στις κυρώσεις και η περιφρόνησή τους προς το διεθνές δίκαιο επιδεικνύονται για μία ακόμη φορά. Καταδικάζουμε έντονα τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και στεκόμαστε στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησής της» επεσήμανε ο Ζαρίφ σε ανάρτησή του στο Twitter.

U.S. addiction to sanctions and contempt for international law at full display again.

We strongly condemn recent U.S. sanctions against Turkey and stand with its people and government.#NeighborsFirst

— Javad Zarif (@JZarif) December 15, 2020