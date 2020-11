Θετικός στον κορονοϊό βήχει σε χαρτονόμισμα – Για πόσες ώρες παραμένει ο ιός πάνω;

Τον κίνδυνο να κολλήσει κάποιος κορονοϊό από τα χαρτονομίσματα που χρησιμοποιεί μελέτησε έρευνα της Bank of England και σύμφωνα με τα συμπεράσματά της το ρίσκο αυτό είναι χαμηλό.

Η κεντρική τράπεζα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, εξέτασε το χειρότερο πιθανό σενάριο ενός μολυσμένου ατόμου, που είναι θετικός στον κορονοϊό, να βήχει ή να φτερνίζεται πάνω σε ένα χαρτονόμισμα. Όπως διαπίστωσε η έρευνα, το επίπεδο του ιού στην επιφάνεια άρχισε να μειώνεται σημαντικά μετά από μία ώρα. Μετά από έξι ώρες, μειώθηκε στο 5% ή και λιγότερο.

Οι πιθανότητες μιας τέτοιας άμεσης μόλυνσης είναι σχετικά μικρές καθώς τα χρήματα συνήθως κρατούνται σε πορτοφόλια, αναφέρει η έρευνα.

«Λίγες ώρες μετά τη μόλυνση, ακόμη και σε υψηλές δόσεις, τα επίπεδα και συνεπώς ο σχετικός κίνδυνος μόλυνσης εμφανίζεται χαμηλός», αναφέρει η έκθεση. «Επιπλέον, η επιβίωση του ιού σε χαρτονομίσματα δεν είναι μεγαλύτερη – μάλλον φαίνεται δυνητικά μικρότερη – από ότι σε επιφάνειες αντιπροσωπευτικές των πολλών επιφανειών με τις οποίες οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή στη ζωή τους».

Η πανδημία αναμένεται να αλλάξει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε συνδυασμό με την αύξηση των online αγορών από όσους μένουν σπίτι λόγω του κορονοϊού, οι ανησυχίες για την εξάπλωση του ιού οδηγούν σε αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Can you catch coronavirus from handling cash? A new study says the risk is low https://t.co/KT7nBM9t4N

— Bloomberg (@business) November 24, 2020